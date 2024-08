Le mercato de l’ASSE promet d’être très agité. À 4 jours de sa fermeture, le club compte encore boucler au moins deux arrivées et espère entre 2 et 5 départs. Néanmoins, la réalité du terrain et le timing qui s’annonce serré pourrait être trop contraignant pour remplir les objectifs.

Le board stéphanois veut se renforcer à deux postes en priorité : celui de buteur et de milieu récupérateur. Plusieurs noms fuitent depuis quelques jours et cela risque de ne pas arrêter tant que le club n’a pas bouclé l’arrivée d’un joueur. Ces derniers jours, Diambou (Salzbourg), Abdul Samed (Lens), Spierings (Lens), ou encore Juric (Valladolid) sont sortis dans la presse. Un nouveau provient cette fois d’Angleterre.

Un milieu défensif de Championship à l’ASSE

Selon Foot Mercato les Verts fonce sur un nouveau jeune joueur : « Les Verts ont jeté leur dévolu sur Pierre Ekwah et apprécient tout particulièrement le profil du joueur. Ce milieu de terrain défensif tricolore de 22 ans est parti très jeune en Angleterre. Passé par les équipes de Chelsea U18 et de West Ham U21, le natif de Massy s’est révélé du côté de Sunderland en Championship.

Auteur de 40 matches l’an passé avec les Blacks Cats en championnat, il a marqué à 5 reprises et délivré 2 passes décisives. Formé au poste de milieu défensif, ce gaucher élégant d’1m89 est aussi capable de dépanner en relayeur et se trouve être un redoutable tireur de coups franc. Le club anglais réclame entre 6 et 7 M€ pour libérer Pierre Ekwah. À suivre. »

Le mercato ferme ses portes vendredi soir. D’ici là, la semaine s’annonce très agitée pour l’ASSE qui souhaite également dégraisser. À commencer par Bouchouari, Briançon et Bentayg…

Carte d’identité du joueur