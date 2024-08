La réserve de l’ASSE a perdu 1-3 contre l’UF Maconnais. Les hommes de Razik Nedder ont été surpris malgré une équipe expérimentée. Résumé du match et les buts en images.

ASSE 1-3 UF Mâconnais

Ce dimanche 25 août au stade Aimé-Jacquet (15h)

Mi-temps : 1-2

Buts : Miladinovic (23e) pour l’ASSE; 4e, 38e et 64e pour Mâcon.

ASSE : Touré – Pedro, Owusu, Nadé, Pétrot (puis Ndiaye, 63e) – L. Mouton (puis Sahraoui, 63e), Fomba, Miladinovic (puis Othman, 63e) – Aiki, Mayilla, Cissé (puis Gauthier, 70e). Entraîneur : Razik Nedder.

La réaction du Razik Nedder

« C’est une défaite plutôt logique, je trouve. Même si le match a été équilibré, nous avons affronté une véritable équipe, composée de joueurs aguerris au niveau National 2, voire National pour certains, qui ont su nous punir sur nos erreurs. Nous avons commis des fautes grossières, notamment sur le premier et le deuxième but. À 1-1, nous avions la chance de maîtriser le jeu, mais une nouvelle erreur leur a offert l’opportunité de reprendre l’avantage. Contre des équipes comme celle-ci, qui ne concèdent pas grand-chose, on ne peut pas se permettre de faire de tels cadeaux. Cela complique forcément les choses par la suite.

Nous avons fait preuve des défauts d’une équipe réserve. Ce n’était pas nécessairement dû à la jeunesse, mais plutôt au manque de rythme et d’intensité. Notre objectif aujourd’hui n’était pas tant de former les jeunes joueurs que de donner du temps de jeu et du rythme à certains éléments de l’effectif professionnel. S’ils avaient besoin de retrouver du rythme, c’est qu’ils en manquaient, et cela s’est vu.

Le football est déjà difficile quand on est bien rôdé et habitué à jouer ensemble. Avec un onze inédit, qui n’avait jamais évolué ensemble, on a ressenti un manque de fluidité, de maîtrise du ballon, et d’intensité. Beaucoup de choses ont manqué aujourd’hui. C’est décevant de commencer ainsi, surtout face à un adversaire de ce calibre. Comme nous l’avons dit en début de saison, il n’y aura pas de marge dans cette poule, car le niveau est très élevé. Dans un match comme celui-là, avec des joueurs en manque de rythme et d’intensité, le fait de ne pas avoir l’habitude de jouer ensemble a pesé lourd, et cela ne nous a pas permis de performer comme nous l’aurions voulu. »