À la recherche de renforts pour ses couloirs défensifs, l’ASSE explore de nombreuses pistes durant ce mercato. Selon Le Progrès, le board stéphanois souhaite offrir plusieurs latéraux à Eirik Horneland.

Le chantier des latéraux bat son plein à Saint-Étienne

Conscient des besoins de son effectif sur les côtés, Eirik Horneland n’a cessé de rappeler l’importance de renforcer ces postes. Le club multiplie donc les démarches pour trouver des solutions fiables. À ce jour, deux joueurs occupent le poste de latéral droit : Dennis Appiah, expérimenté et sous contrat jusqu’en juin prochain, et Yvann Maçon, dont l’avenir dans le Forez semble de plus en plus incertain.

Considéré par le passé comme un latéral prometteur, Maçon ne semble plus entrer dans les plans du coach norvégien. Des discussions existeraient pour un possible départ dès cet été, ce qui pourrait libérer une place pour une recrue.

Dans cette optique, Thibaut Vargas (25 ans), sous contrat avec Laval jusqu’en juin 2026, faisait partie des options envisagées mais privilégie l’étranger.

Le nom de Tony Strata a également été évoqué plus tôt dans ce mercato. L’ASSE surveillait la situation du latéral droit roumain de l’AC Ajaccio. La rétrogradation du club corse en National pourrait rebattre les cartes, même s’il ne semble pas être la priorité des Verts.

Paul Joly, piste numéro 1 à droite ?

Comme évoqué par nos soins ce mercredi matin, Paul Joly est une option pour l’ASSE. À 25 ans, l’ancien Dijonnais n’est pas un titulaire indiscutable à Auxerre et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien cadre de la montée auxerroise souhaite surtout enchaîner les matchs. Le projet stéphanois, perçu comme ambitieux, ne le laisse pas indifférent et des discussions pourraient s’intensifier dans les prochaines semaines.

Défenseur polyvalent (latéral droit ou défense à trois), Joly allie combativité, lecture du jeu et qualité technique. Mais il reste perfectible dans son placement et ses interventions. Son profil correspond aux attentes de l’ASSE, qui continue toutefois d’explorer d’autres pistes pour renforcer ses flancs.

Un chantier important lors de ce mercato

Conscient des exigences de la saison à venir, Horneland souhaite disposer de solutions doublées sur les deux flancs. À gauche aussi, le recrutement est à l’étude. Les départs de Léo Pétrot et Pierre Cornud poussent les dirigeants stéphanois à recruter. Darling Bladi, autre lateral gauche formé au club comme Pétrot, a également quitté le club ce mercredi. Pour ce qui est des futurs arrières gauches des Verts, aucun nom n’a pour l’instant été évoqué pour une potentielle arrivée. Selon Le Progrès, l’ASSE souhaite recruter deux nouveaux joueurs pour son couloir gauche.

En interne, la direction veut éviter de revivre les mêmes difficultés que l’an dernier, lorsque le manque de profondeur sur les côtés avait coûté cher lors de certaines rencontres décisives. Le mercato stéphanois est donc loin d’être bouclé.

Une chose est toutefois certaine : l’ASSE espère bien continuer son remaniement en défense lors du mercato. Après avoir bouclé l’arrivée de Chico Lamba et levé l’option d’achat de Maxime Bernauer, les Verts souhaitent encore plusieurs renforts défensifs cet été.