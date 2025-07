Tout juste de retour en Ligue 2, l'ASSE compte sur le mercato estival pour renforcer son effectif et retrouver l'élite. Les pistes s'enchaînent, et une multitude de mouvements sont à prévoir dans l'effectif d'Eirik Horneland. Le club travaille sur la signature de plusieurs latéraux.

Un mercato qui s'annonce agité pour l'ASSE !

Pas de vacances cet été dans les bureaux du centre sportif Robert Herbin. La nouvelle direction a décidé de mettre le paquet pour fournir à Eirik Horneland les moyens de leurs ambitions.

Et c'est avant même le début du mercato que l'ASSE a officialisé deux recrues. Irvin Cardona s'est définitivement engagé sous la tunique verte le 2 juin dernier après deux prêts réussis dans le forez. Même son de cloche pour Maxime Bernauer, tout droit débarqué de Zagreb. Le défenseur constitue une bonne option en défense pour la Ligue 2. Une ossature se dessine déjà pour la saison prochaine.

Une fois le mercato lancé, le club a rapidement officialisé la venue de Mahmoud Jaber en provenance du Maccabi Haifa. Il y a quelques heures, Chico Lamba a débarqué dans le Forez contre plusieurs millions d’euros.

Toutefois, nombreux seront les joueurs à prendre la porte. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne semblent pas enclins à vivre une saison en Ligue 2. De nombreux prétendants se sont déjà révélés intéressés par le profil des deux joueurs. Puis des joueurs comme Yvann Maçon, Mickaël Nadé, Benjamin Bouchouari pourraient également être courtisés. L’ASSE a d’ores et déjà acté 2 départs ces derniers jours, ceux de Pierre Cornud et Ibrahim Sissoko.

Le dossier des latéraux est prioritaire pour ce mercato

Ce lundi, le journaliste de Foot Mercato, Seb Denis a évoqué la suite du mercato stéphanois après l’arrivée de Chico Lamba. Il a notamment affirmé que l´ASSE avait "quasiment verrouillé ses 2 latéraux". Comme pour le défenseur portugais, les dossiers avancent sans fuiter. Les discussions pour l’arrivées de 2 latéraux, dont les noms n’ont pas filtré, seraient pour l’heure très avancées.