Ce dimanche après-midi, le SCAAB affrontait le FC Avignon pour le compte du 6ᵉ tour de Coupe de France. Sur le banc au coup d’envoi, Enzo Mayilla, jeune attaquant prêté par l’AS Saint-Étienne, espérait contribuer à la qualification de son équipe.

Le scénario semblait idéal : Aubagne maîtrisait la rencontre et menait logiquement 3-1 face à une formation d’Avignon réduite à défendre. Mais la belle après-midi de football a tourné court.

Prêté par l’ASSE au SC Aubagne Air Bel, Enzo Mayilla vivait un 6ᵉ tour de Coupe de France prometteur face au FC Avignon (R2). Menant 3-1, son équipe n’a pourtant pas pu terminer la rencontre, interrompue à la suite de graves incidents entre supporters.

Incidents dans les tribunes : le match arrêté à 3-1

Selon les informations de La Provence, des échauffourées ont éclaté en tribune entre les supporters des deux camps, forçant l’intervention des forces de l’ordre. La tension est rapidement montée, contraignant l’arbitre à interrompre le match définitivement pour des raisons de sécurité.

Les supporters avignonnais ont dû être évacués sous la surveillance des CRS, tandis que les joueurs, médusés, tentaient de calmer la situation depuis la pelouse. Les images montrent certains footballeurs d’Aubagne, dont plusieurs coéquipiers d’Enzo Mayilla, s’approcher des tribunes pour apaiser les esprits.

Quelle suite en coupe de France ?

Pour le jeune stéphanois, ce déplacement en Provence devait être l’occasion d’engranger du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un cadre compétitif. Mais comme souvent en Coupe de France, la passion a malheureusement débordé du cadre sportif.

L’issue du match devrait désormais être tranchée par la Commission de discipline de la FFF, qui pourrait décider d’homologuer le score ou de faire rejouer la rencontre. Une décision très attendue du côté d’Aubagne, qui tenait jusqu’ici son billet pour le 7ᵉ tour.