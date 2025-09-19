L'ASSE a décidé de prêter son jeune attaquant Enzo Mayilla cette saison. Souvent blessé lors du dernier exercice, le buteur né en 2006 commençait à stagner avec l'équipe réserve. Son prêt au SC Aubagne Air-Bel tombe donc à pic et doit lui permettre de passer un cap. Il était d'ailleurs de nouveau titulaire aujourd'hui.

Mi-juillet, les Verts avaient communiqué sur la situation d'Enzo Mayilla. L'ASSE avait alors annoncé le prêt de son joueur formé au club en National 1, au SC Aubagne Air-Bel. Un prêt assorti d'une prolongation de contrat dans le Forez. Mayilla est en effet désormais sous contrat jusqu'en juin 2028.

Titulaire contre Versailles

Après une préparation plus ou moins tronquée durant laquelle il était rentré quelques jours à l'Etrat afin de passer des examens, Enzo Mayilla enchaîne depuis un mois. L'attaquant stéphanois restait sur trois titularisations consécutives et surtout un but, son premier cette saison, contre QRM il y a une semaine.

De nouveau aligné par son coach Gabriel Santos ce vendredi soir, Mayilla a été l'auteur d'un match intéressant contre le FC Versailles. Toujours actif dans son pressing, disponible dos au jeu et à l'affût de certaines bonnes situations aux abords de la surface adverse, le buteur de 19 ans commence à se rôder au niveau National 1 malgré une marge de progression encore évidente.

S'il n'a pas marqué ce soir, Mayilla s'est procuré deux occasions franches (21ème, 50ème). Un tir du gauche et un tir du droit, qui ont inquiété le portier adverse sans parvenir à tromper sa vigilance. La rencontre s'est au final soldée sur le score de 1-1. Chaban a répondu à Guillaume et a permis au SCAAB d'égaliser. Aubagne pointe désormais à la 8ème place au classement et reste invaincu sur ces cinq dernières sorties. De quoi aborder le match à Fleury la semaine prochaine avec une certaine sérénité.