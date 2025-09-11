Le 24 septembre, le stade Le Corbusier de Firminy accueillera un match exceptionnel opposant une sélection d’anciens joueurs de la région à l’équipe des Internationaux de Football. Un événement organisé par l’association Stef Cares pour sensibiliser aux dangers du téléphone au volant.

Depuis 2019, l’association Stef Cares s’engage dans la lutte contre l’usage du téléphone au volant. Cette année, elle mobilise le football régional pour un grand rendez-vous populaire et solidaire. Dès le matin du 24 septembre, des ateliers de sensibilisation seront organisés au lycée Albert-Camus, avant qu’un village prévention ne s’installe autour du stade Le Corbusier, accessible gratuitement à tous les visiteurs. Au programme : animations ludiques et pédagogiques sur les risques routiers.

Des anciens de l’ASSE et des grands noms du foot français

À 19h, place au match de gala. La sélection régionale comptera de nombreux anciens Verts et joueurs passés par les clubs de la région : Loïc Perrin, François Clerc, Romain Hamouma, Kévin Monnet-Paquet, Sylvain Monsoreau, Carl Medjani, Benjamin Corgnet (capitaine) ou encore Loïc Rémy. En face, le Club des Internationaux de Football (CIF) présentera lui aussi une équipe prestigieuse avec Sidney Govou, Éric Carrière, Sébastien Frey, Maxime Gonalons, Jérémy Mathieu, Michaël Ciani ou encore Amara Simba.

Billetterie et tombola prévues

L’entrée pour cette rencontre est fixée à 3 euros seulement, avec une prévente disponible à l’Intermarché de Firminy. Une tombola est également proposée au prix d’1 euro par billet, avec de nombreux maillots dédicacés à gagner. L’ensemble des bénéfices servira à financer les actions de prévention de Stef Cares dans les écoles, centres de formation et entreprises.

Une cause portée par des figures locales

Le projet est soutenu par la Ville de Firminy et son maire Julien Luya. L’ancien Stéphanois Benjamin Corgnet, très impliqué, portera le brassard de capitaine de la sélection régionale. À l’issue de la rencontre, un cocktail permettra aux joueurs et aux organisateurs d’échanger avec le public, les partenaires et les journalistes.

Un rendez-vous qui promet autant sur le plan sportif que sur le plan humain, avec un seul mot d’ordre : sensibiliser le plus grand nombre aux dangers du téléphone au volant.

Source : Association Stef Cares