La préparation de l’ASSE a débuté le 19 juin dernier. Comme chaque été, certains jeunes joueurs formés au club tentent de saisir leur chance durant les matchs amicaux. De nombreux éléments ont été amenés à évoluer avec le groupe d’Eirik Horneland depuis trois semaines et demi. Parmi eux, on retrouve un certain Maedine Makhloufi.

Fin mai, le latéral gauche signait son premier contrat professionnel d’une durée d’une saison en faveur des Verts. Il déclarait alors : "Je suis fier de signer ce contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis 100% stéphanois et c'est une fierté de représenter ce club mythique et cette ville. J'ai toujours eu à cœur de faire honneur à l'ASSE. Ce sera encore le cas la saison prochaine avec en plus l'envie d'aller chercher mes premières minutes de jeu en professionnel."

Des performances encourageantes à l'ASSE

Présent à l’ASSE depuis 2013, Maedine Makhloufi a gravi tous les échelons avec les équipes de jeunes. Attendu le 1er juillet pour la reprise du groupe réserve, il n’avait pas été convoqué initialement par le staff professionnel. Mais dès le lendemain, Horneland et son staff ont décidé de faire appel à lui (ainsi qu’à Axel Dodote) afin de réaliser une opposition au Chambon-sur-Lignon. Une opportunité que Makhloufi a su saisir. Comme Dodote, il est depuis resté aux côtés du groupe professionnel. Il a même pris part aux deux premières rencontres amicales.

Une belle prestation contre Troyes

Lors du dernier match contre Troyes à Geoffroy-Guichard (1-0), le latéral gauche stéphanois était aligné d’entrée et s’est une nouvelle fois illustré. Appliqué défensivement, fiable techniquement et cherchant à jouer vers l’avant, il a rendu une copie satisfaisante. De quoi lui permettre de voir plus loin avec le groupe professionnel ? Avec un Darling Bladi pas dans les plans et un Lassana Traoré à qui il faudra probablement un temps d’adaptation, la question peut légitimement se poser. Voir Makhloufi débuter la saison en tant que doublure d’une future recrue au poste de latéral gauche n’est pas à exclure.

En attendant, plusieurs médias algériens suivent attentivement les performances du jeune stéphanois. C’est le cas de @AlegrianSaucz qui nous propose une compilation du match de Makhloufi contre Troyes. En espérant pour lui qu’il pourra un jour goûter aux joies de la sélection avec les Fennecs.