L’ASSE poursuit sa préparation estivale avec un match amical d’envergure face au Servette de Genève après deux victoires (Carouge 3-1 et Troyes 1-0). Ce vendredi à 19h30, les Verts auront l’occasion de se jauger contre une formation européenne, mais aussi de voir à l’œuvre deux joueurs très attendus : Chico Lamba et Aïmen Moueffek.

À trois semaines et demie du coup d’envoi de la Ligue 2, les hommes d’Eirik Horneland montent clairement en régime. Après des séances intenses à L’Étrat et une opposition encourageante face à Troyes, l’ASSE affronte cette fois un adversaire au profil bien plus relevé. Le Servette Genève, vice-champion de Suisse, s’apprête à disputer les éliminatoires de la Ligue des champions face au Viktoria Plzen. Autrement dit : une équipe en pleine montée en puissance, déjà proche de son pic de forme.

Pour les Stéphanois, cette rencontre représente bien plus qu’un simple galop d’essai. C’est un véritable test grandeur nature qui doit permettre au staff de faire des choix forts et d’ajuster les automatismes. Et au-delà de la performance collective, ce match mettra en lumière deux individualités dont les premiers pas sont scrutés de très près.

Chico Lamba et Moueffek : des débuts attendus et scrutés

Le recrutement du défenseur central Chico Lamba, en provenance du Portugal, a suscité beaucoup d’attentes. Jeune, athlétique, et doté d’un profil complémentaire à Bernauer ou Nadé, Lamba incarne l’une des pièces maîtresses du chantier défensif de l’ASSE version Horneland. Après plusieurs jours d’entraînement collectif, il va enfin disputer ses premières minutes sous le maillot vert face au Servette. Un moment important, tant pour le joueur que pour le staff, désireux de l’observer dans un contexte compétitif.

Autre retour très attendu : celui d’Aïmen Moueffek. Le milieu formé à l’ASSE, souvent freiné par les blessures, va aussi effectuer ses débuts dans cette préparation. Épargné jusque-là par précaution, Moueffek apporte à l’entrejeu stéphanois un mélange de grinta, de volume de jeu et de puissance athlétique qui pourrait peser lourd cette saison. Pour lui aussi, cette reprise progressive vise à le remettre dans la dynamique du groupe, avec l’objectif d’être prêt pour le 8 août contre Laval.

Ces deux éléments, s’ils confirment leur potentiel durant les matchs amicaux, devraient bien postuler à une place de titulaire dès la première journée de Ligue 2. Le match contre le Servette servira donc de révélateur.

Une opposition qui permettra de clarifier la hiérarchie

En parallèle des premières minutes de Lamba et Moueffek, le match contre Genève permettra aussi de prolonger la montée en puissance des cadres. Le retour de l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili, ménagé face à Troyes, est également attendu. Très en vue lors de la fin de saison dernière, il sera un atout majeur dans l’animation offensive de Horneland, s'il reste cette saison.

Cette confrontation internationale constitue une étape charnière dans la préparation stéphanoise. À mesure que la reprise approche, le staff affine son onze-type. Les temps de jeu s’allongent, les automatismes s’aiguisent, et la hiérarchie commence à se dessiner. Certains joueurs devront profiter de ce match pour marquer des points, d'autres pour confirmer leur statut.

Pour les supporters, c’est l’occasion de découvrir le visage d’une ASSE renouvelée, ambitieuse, et en quête de constance. Avec un groupe en reconstruction mais résolument tourné vers l’objectif Ligue 1.