Ce vendredi à Aix-les-Bains, l’ASSE affronte le Servette Genève pour son troisième match de préparation. L’occasion pour Eirik Horneland de tester une nouvelle association centrale : Maxime Bernauer – Chico Lamba.

Avec deux victoires face à Étoile Carouge (3-1) puis Troyes (1-0), l’AS Saint-Étienne a bien entamé sa préparation estivale. Mais au-delà des résultats, c’est la construction de l’équipe type qui est scrutée de près. Et en défense centrale, Eirik Horneland semble avoir un plan clair : intégrer rapidement Chico Lamba dans l’axe droit de la charnière.

Le jeune défenseur portugais, fraîchement arrivé d’Arouca, a été préparé en coulisses pour ses premiers pas sous le maillot vert. Vendredi face au Servette, il pourrait être titularisé d’entrée. Problème : l’axe droit est jusqu’ici occupé par Maxime Bernauer, l’un des joueurs les plus utilisés la saison passée.

Bernauer repositionné pour faire de la place à Lamba

Contre Troyes, Horneland a tenté un ajustement en première mi-temps : décaler Maxime Bernauer sur le côté gauche de l’axe central (afin de libérer le flanc droit pour Lamba ?). Une expérimentation discrète, mais révélatrice des intentions du coach norvégien. Le repositionnement tactique a-t-il eu des conséquences ? En première période, les Stéphanois ont davantage souffert défensivement. De là à prétendre que Bernauer était moins à l’aise sur ce côté qu’il maîtrise peu...

En seconde période, l’entraîneur est revenu à un schéma plus classique : Bernauer à droite, Nadé à gauche. Ce retour aux bases a permis à Bernauer d'évoluer plus sereinement avant sa sortie sur une alerte à la cuisse. Reste à savoir si le joueur, réputé polyvalent, pourra s’adapter durablement.

Chico Lamba, une montée en puissance programmée

Tout indique qu’Eirik Horneland veut rapidement installer Chico Lamba comme un titulaire en puissance. Recruté pour 6 millions d’euros (plus 2 millions de primes), le défenseur portugais incarne les nouvelles ambitions du club en matière de post-formation. Afin de lui permettre d’évoluer à son meilleur niveau, le staff souhaite le positionner sur son flanc droit préféré, où il peut s’exprimer pleinement.

Le match contre le Servette Genève, ce vendredi, sera donc doublement intéressant : pour juger les premiers pas de Lamba, mais aussi pour observer la capacité d’adaptation de Bernauer à gauche. Si la paire fonctionne, elle pourrait devenir une des clés du système défensif des Verts cette saison. Sinon, Horneland devra peut-être réfléchir à d’autres ajustements, voire à un renfort supplémentaire lors du mercato estival. Il ne faut pas oublier non plus que Mickaël Nadé est toujours là et que Beres Owusu plaît en interne... Deux joueurs naturellement positionnés sur cet axe gauche.

Le chantier défensif est lancé

Avec l’arrivée de Lamba, les choses s’accélèrent à l’arrière. Mais d’autres secteurs de la défense restent à consolider, notamment les couloirs où des renforts sont encore attendus. La priorité reste néanmoins d’établir une charnière fiable. Le duo Bernauer–Lamba pourrait en être le socle… à condition que l’équilibre soit trouvé.

Le rendez-vous de ce vendredi face aux Suisses du Servette Genève marquera sans doute une étape importante dans ce processus. À trois semaines de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE affine ses certitudes. Et dans le rôle d’architecte, Eirik Horneland commence à poser ses premières briques.