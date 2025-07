Les nouveaux maillots de l’AS Saint-Étienne pour la saison 2025-2026 ont été dévoilés ce mercredi soir lors d’un événement organisé en plein cœur de la ville. Les supporters de l'ASSE ont pu découvrir les tenues et échanger avec trois joueurs du groupe professionnel.

À quelques semaines de la reprise, les Verts ont levé le voile sur leurs nouvelles tenues. La soirée, soigneusement orchestrée par le club, a rassemblé de nombreux fans venus découvrir les maillots domicile et gardien pour la saison à venir. Un moment fort, marqué par la présence de trois joueurs : Irvin Cardona, Gautier Larsonneur et Mahmoud Jaber, tout juste arrivé à l'ASSE.

Actuellement en stage au Chambon-sur-Lignon, les trois hommes ont effectué un court aller-retour à Saint-Étienne pour prendre part à cette présentation. Une vidéo officielle diffusée sur YouTube est également venue compléter la soirée, permettant aux fans absents de voir les symboles présents sur le maillot

Côté partenariats, Kelyps Intérim prolonge l’aventure jusqu’en 2028 en tant que sponsor principal. Un soutien précieux pour un club qui vise la stabilité et le retour parmi l’élite. Le logo de l’agence d’intérim sera une nouvelle fois bien visible sur le maillot vert cette saison.

Les mots des joueurs de l’ASSE

Irvin Cardona : « Bonjour à tout le monde. Comme tu as dit, il fait très très chaud. On souffre un peu de la chaleur mais on travaille beaucoup et on prépare cette saison qui va être très importante. »

Gautier Larsonneur : « Déjà il faut se préparer correctement pour pouvoir tenir toute la saison. Après j’espère que l’esprit revanchard va nous animer cette année parce qu’on n’a pas fait la saison qu’on désirait la saison passée. C’est à nous de travailler dur pour faire ça, et on va avoir des renforts qui vont nous aider à être dans le haut du classement de la Ligue 2, j’espère. »

Mahmoud Jaber : « Allez les Verts ! »

La reprise officielle est prévue le week-end du 8 août. L'ASSE commencera sa campagne par un déplacement à Laval avant de recevoir Rodez à Geoffroy-Guichard la semaine suivante.