Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bientôt redevenir un joueur libre. L’ancien attaquant de l’ASSE cherche à rompre son contrat avec Al-Qadisiya, où il évoluait depuis un an. Une opportunité sur le marché ?

Auteur d’une saison remarquable en Arabie saoudite avec 21 buts et 3 passes décisives en 36 matchs, Pierre-Emerick Aubameyang envisage pourtant de tourner la page. Selon le média local Ariyadhiah, l’ancien international gabonais de 36 ans a engagé des discussions avec ses dirigeants pour mettre fin à son contrat, valable jusqu’en juin 2026. Une décision motivée, semble-t-il, par une volonté de retrouver un projet plus compétitif ou un contexte sportif différent.

Aubameyang : Un retour en Europe en ligne de mire

Libre dans les jours à venir, Aubameyang suscite logiquement l’attention de nombreux clubs européens. Malgré ses 36 ans, son sens du but reste intact, et son expérience pourrait encore séduire plusieurs écuries ambitieuses. Certains supporters stéphanois rêvent d’un come-back du buteur passé par le Forez entre 2011 et 2013, où il avait inscrit 41 buts en 97 matchs.

Une hypothèse financièrement hors de portée pour l’ASSE

Mais il faut vite tempérer ces espoirs. L’ASSE, reléguée en Ligue 2 et engagée dans une profonde restructuration sportive et économique, ne peut tout simplement pas s’aligner sur les prétentions salariales de l’ancien Vert. Aubameyang émargeait à plus de 10 millions d’euros annuels en Arabie Saoudite, un montant bien loin des standards stéphanois, où les recrues sont aujourd’hui engagées sur des bases salariales bien plus modestes pondérées par des primes.

Si le nom d’Aubameyang restera gravé dans l’histoire du club, un retour dans le Forez paraît aujourd’hui peu réaliste. Le joueur, lui, devrait bientôt rebondir ailleurs, pour un dernier défi à la hauteur de son immense carrière.

Source : Ariyadhiah