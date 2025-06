Yvann Maçon a lancé sa Gold Cup 2025 avec la sélection de la Guadeloupe. Face au Panama, le défenseur de l’ASSE espère retrouver du rythme et porter haut les couleurs des Gwada Boys.

Malgré une saison compliquée avec l’ASSE, Yvann Maçon retrouve des couleurs en sélection. Le latéral stéphanois a disputé son premier match de la Gold Cup 2025 avec la Guadeloupe face au Panama, dans un groupe C très relevé.

Un retour à l’international pour rebondir

Non retenu dans les plans d’Eirik Horneland sur la fin de saison, Maçon a été rappelé par Jocelyn Angloma pour participer à la 18ᵉ édition de la Gold Cup. Le tournoi, co-organisé par les États-Unis et le Canada, regroupe 16 nations des zones Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, et se déroule du 14 juin au 6 juillet.

Maçon fait partie des cadres défensifs aux côtés de noms bien connus comme Christopher Jullien, Dimitri Cavaré ou Jérôme Roussillon. Pour la Guadeloupe, cette compétition est un véritable objectif. Elle rêve de rééditer l’exploit de 2007, où elle avait atteint les demi-finales.

Panama – Guadeloupe : une première sortie ratée

📅 Lundi 16 juin – Panama vs Guadeloupe

🏟️ Dignity Health Sports Park, Carson (USA)

🕓 18h50 (heure locale)

Le miracle n’a pas eu lieu pour les Gwada Boys. Malgré une entame prometteuse, la sélection guadeloupéenne s’est lourdement inclinée face au Panama (5-2) pour son entrée en lice. Dès la 6e minute, Yvann Maçon, titularisé pour sa première cape, perd un ballon dangereux que Martinez convertit en but. Les Panaméens enfoncent le clou rapidement avec trois autres réalisations avant la 22e minute, laissant les Guadeloupéens sans réponse.

Jordan Leborgne réduit l’écart à la 29e d’une magnifique frappe, mais cela ne suffit pas à relancer la dynamique. En seconde période Yvann Maçon cède sa place. Florian David transforme un penalty (71e), insuffisant face à la supériorité panaméenne confirmée par un dernier but dans le temps additionnel. Score final : 5-2. La Guadeloupe n’a plus le droit à l’erreur.

Source : FranceInfo

Et la Guadeloupe se fait allumer d’entrée, Yvan Maçon craque sous la pression. pic.twitter.com/U4CQ8SgCRO — Feuille de Match (@fdematch) June 16, 2025

Deux chocs à venir pour espérer les quarts

Avec cette entrée en lice désormais derrière eux, les Gwada Boys se projettent sur deux rencontres capitales. Le prochain rendez-vous s’annonce déjà comme un tournant.

📅 Vendredi 20 juin – Jamaïque vs Guadeloupe (19h35)

🏟️ PayPal Park, San José

Puis, ultime chance pour la qualification :

📅 Mardi 24 juin – Guadeloupe vs Guatemala (18h50)

🏟️ Shell Energy Stadium, Houston

La Guadeloupe espère franchir la phase de groupes. Et pour Yvann Maçon, cette campagne internationale est l’occasion de relancer une dynamique personnelle. Pour l'instant ses débuts n'auront pas été à la hauteur.