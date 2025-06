Le Havre AC, club de Ligue 1, est au cœur de négociations intenses pour un éventuel rachat par la holding américaine Blue Crow Sports. Un dossier très chaud qui pourrait bouleverser l’avenir du club doyen de Ligue 1.

L’information a d’abord émergé dans les colonnes du quotidien espagnol As : le Havre AC, par l’intermédiaire de son président Vincent Volpe, serait en discussions avancées avec le groupe Blue Crow Sports. Cette holding américaine, installée à Houston, chercherait à étendre son empire de clubs, notamment en lorgnant du côté de la Ligue 1. Elle mise sur la stratégie de multipropriété (MCO). Selon les premières estimations, la transaction pourrait tourner autour de 15 millions d’euros. Bien que, ce montant n’ait pas été officiellement confirmé.

Blue Crow possède déjà quatre clubs : le CD Leganés (Espagne), le Cancún FC (Mexique), le MFK Vyškov (République Tchèque) et l’Elite Falcons FC (Émirats). Le Havre pourrait devenir le premier club de l’écurie à évoluer en première division nationale, la Ligue 1. Cela en ferait une vitrine stratégique pour l’ambitieuse holding américaine.

Le Havre : un club de Ligue 1 figure de proue !

Le modèle de multipropriété séduit de plus en plus d’investisseurs internationaux. Mais il inquiète aussi une partie des supporters, soucieux de préserver l’ADN de leur club. La possible acquisition du HAC par Blue Crow ne fait pas exception. L’objectif affiché par la holding est de mutualiser les ressources et de professionnaliser la gestion sportive. De plus, elle souhaite optimiser les flux de talents, surtout en Ligue 1. Mais à quel prix pour l’identité havraise ?

Les exemples d'autres clubs sous pavillon étranger montrent que cette stratégie peut générer des résultats. Ou, au contraire entraîner une perte d’âme. Le cas de Leganés, relégué récemment en Segunda Division malgré les investissements, alimente les doutes.

Volpe prêt à tourner la page, d'autres acheteurs en embuscade

Vincent Volpe, président depuis près de dix ans, ne cache plus sa volonté de passer la main. Il souhaiterait conclure la vente avant fin juin. Cela garantirait au futur propriétaire les rênes du club avant la reprise de la saison 2025-2026 de Ligue 1, ce qui pourrait être un avantage stratégique. La date du 12 juin, prévue pour le passage à la DNCG, pourrait même être décalée. Ce serait en fonction de l’avancée des négociations.

Mais Blue Crow n’est pas seul sur le coup. Un autre acheteur potentiel serait entré dans la danse ces derniers jours. Quant à Blue Crow, la holding n’a pas non plus mis tous ses œufs dans le même panier. Selon La Gazzetta dello Sport, elle s’intéresserait également au club italien de Monza, lanterne rouge de Serie A, tout en conservant son intérêt pour la Ligue 1.