L’ASSE peut être fière de son joyau belge : Lucas Stassin, attaquant de 19 ans, figure parmi les nommés à l’élection de la #PépitedelaSaison. Un signal fort pour un club en reconstruction.

Arrivé en provenance de Westerloo lors du mercato estival 2024, Lucas Stassin a rapidement séduit les supporters stéphanois par sa fougue, sa justesse technique et sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Avec plusieurs buts décisifs à son actif en Ligue 1 comme lors du derby, il a su répondre présent malgré la pression d’un club historique en quête de rédemption.

Son intégration au groupe professionnel s’est faite naturellement grâce à sa mentalité de travailleur et son intelligence de jeu. À seulement 20 ans, Stassin incarne l’avenir offensif de l’AS Saint-Étienne et prouve match après match qu’il a l’étoffe pour porter le maillot vert au plus haut niveau.

Une reconnaissance nationale pour Stassin face à une rude concurrence

L’élection de la #PépitedelaSaison met en lumière les jeunes talents qui ont brillé cette année en France. Face à lui, Lucas Stassin devra convaincre face à des concurrents solides : Djaoui Cissé (Stade Rennais), Matias Fernandez-Pardo (LOSC), Andrey Santos (RC Strasbourg) et Malick Fofana (OL). Tous ont marqué leur club respectif, mais la présence du jeune Belge parmi ces noms confirme son ascension fulgurante.

Cette nomination vient récompenser une saison aboutie sur le plan personnel, même si collectivement, les Verts n’ont pas encore conservé leur place dans l’élite. Ce type de distinction est un indicateur précieux de la qualité du travail mené par le staff.

Une dynamique positive pour l’avenir de l’ASSE

Cette reconnaissance dépasse le cas individuel de Lucas Stassin. Elle incarne une stratégie nouvelle portée par le club : miser sur les jeunes, leur donner du temps de jeu, et construire un projet de remontée sur des fondations solides.

Si Stassin poursuit sur cette trajectoire, nul doute qu’il deviendra une figure incontournable du football belge… Pour les supporters, son profil rappelle celui de grands attaquants formés ou révélés dans le Forez. En attendant les résultats de l’élection, Peuple Vert appelle à soutenir ce talent prometteur en votant sur le lien ci-dessous.