Lucas Stassin, l’attaquant belge de l’AS Saint-Étienne ne cesse de faire parler de lui. Performant sur le terrain, il suscite aussi un intérêt croissant sur le web. Une donnée étonnante vient d’ailleurs confirmer son impressionnante popularité.

Depuis plusieurs semaines, Lucas Stassin enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot vert. Recruté en provenance du KVC Westerlo à l’été 2024, le jeune attaquant a su prendre ses marques dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1. Technique, généreux dans l’effort, et décisif dans la zone de vérité, il est devenu l’un des éléments les plus fiables du secteur offensif stéphanois.

À seulement 20 ans, Stassin s’impose comme un joueur au potentiel évident. Il coche toutes les cases d’un futur cadre, voire d’un transfert lucratif pour le club. Et forcément, ce statut attire l’attention… bien au-delà des frontières du Forez.

Stassin : Un profil qui intrigue au-delà des supporters stéphanois

Si le Peuple Vert a rapidement adopté Lucas Stassin, il semble que son nom résonne aussi chez les recruteurs, les analystes, et les passionnés de football. À l’approche du mercato, son profil jeune, encore abordable, et déjà performant fait de lui une cible idéale pour les clubs en quête d’un bon coup.

Son exposition médiatique grandissante, combinée à son rendement sur le terrain, le place aujourd’hui parmi les jeunes attaquants les plus scrutés de Ligue 1. Et même si aucun club n’a officiellement manifesté son intérêt, le buzz autour de son nom ne cesse d’amplifier.

Une donnée inattendue qui confirme son incroyable cote

L’engouement pour Stassin n’est pas qu’une impression : il est désormais mesurable. La preuve ? Le site Transfermarkt, référence mondiale pour les données et statistiques de joueurs, vient de publier la liste des 15 pages les plus consultées en avril 2025. Et tenez-vous bien…

Lucas Stassin figure à la 9e position, juste derrière Lionel Messi et devant des stars comme Vinicius Jr, Lewandowski ou encore Kvaratskhelia. Une performance hallucinante pour un joueur évoluant dans une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, preuve de l’intérêt grandissant du monde du foot pour le numéro 10 stéphanois.

🔥 Top 15 des joueurs les plus consultés sur Transfermarkt (avril 2025)