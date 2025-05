À seulement 13 ans, Hugo Durin, jeune attaquant de Chambéry, s'apprête à vivre un tournant majeur en rejoignant le centre de formation de l’ASSE. Une trajectoire prometteuse pour ce Savoyard déterminé à marcher dans les pas des pros.

Originaire de La Motte-Servolex en Savoie, Hugo Durin, élève de 5e au collège de Boigne, suit une scolarité aménagée en classe foot. C’est dans ce cadre qu’il a pu concilier formation scolaire et passion du ballon rond. Débutant le football au club de Cœur de Savoie, puis évoluant à Saint-Baldoph, il défend aujourd’hui les couleurs du Chambéry Savoie Football, référence régionale dans la formation des jeunes talents.

Repéré en février dernier par les recruteurs de l’AS Saint-Étienne, Hugo s’est rapidement vu proposer une opportunité rare : intégrer le centre sportif Robert-Herbin dès août 2025, pour une durée de deux saisons. Une belle récompense pour ce jeune joueur au potentiel indéniable qui jouera avec les U14 du club.

Hugo Durin : une étape décisive dans sa jeune carrière

La détection a eu lieu à L’Étrat, au cœur du centre de formation des Verts. Après plusieurs jours d’évaluation mêlant entraînements, oppositions et jeux techniques, le verdict est tombé : “Ils m’ont appelé le lendemain pour me dire qu’ils me voulaient”, confie Hugo, encore ému par ce moment décisif. “La signature s’est faite au centre de formation. C’est une fierté, surtout pour mes parents qui travaillent dur et font tout pour que je réussisse.”

Ce parcours, semé de travail et de sacrifices, s’inscrit dans la continuité d’un territoire qui a déjà vu plusieurs jeunes de la section foot locale accéder au haut niveau. Depuis 2009, quatre à cinq élèves de la commune ont rejoint les rangs professionnels. Hugo espère désormais suivre ce chemin avec détermination.

L’ASSE, un tremplin pour les jeunes

L’ASSE confirme une nouvelle fois son engagement en faveur de la formation avec l’intégration de Hugo Durin. Le club, fort d’une politique de détection territoriale, mise sur des profils locaux à fort potentiel. Le centre Robert-Herbin, reconnu pour sa rigueur et la qualité de son accompagnement, offre à Hugo un environnement idéal pour franchir un cap.

En intégrant l’ASSE, le jeune Savoyard rejoint une structure où ont émergé de nombreux talents comme Saliba, Fofana ou encore Gomis. À 13 ans, Hugo Durin n’a pas encore foulé la pelouse de Geoffroy-Guichard, mais il rêve déjà de porter un jour le maillot vert sous les acclamations du Chaudron.