Le classement annuel du magazine économique révèle que le propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, reste l’un des hommes les plus riches liés au football français. Même s’il recule dans la hiérarchie mondiale, sa fortune reste largement supérieure à celle de nombreux dirigeants de Ligue 1.

Le magazine économique Forbes a publié son traditionnel classement des personnalités les plus riches de la planète. Dans cette édition 2025, le propriétaire de l’AS Saint-Étienne, Larry Tanenbaum, apparaît toujours parmi les milliardaires mondiaux. L’homme d’affaires canadien, qui a racheté le club via la société Kilmer Sports Ventures, recule toutefois dans la hiérarchie globale.

L’octogénaire passe ainsi de la 1305e place à la 1504e place du classement mondial. Une baisse qui ne s’explique pas par une diminution de sa fortune personnelle. Selon Forbes, celle-ci reste stable à 2,8 milliards de dollars, soit environ 2,44 milliards d’euros.

Autrement dit, la rétrogradation du propriétaire stéphanois s’explique davantage par l’enrichissement d’autres milliardaires que par une baisse de ses actifs.

Un propriétaire plus riche que celui de l’OM

Cette estimation confirme malgré tout la solidité financière du nouvel actionnaire principal des Verts. Dans le paysage du football français, Larry Tanenbaum reste très largement au-dessus de certains propriétaires emblématiques.

C’est notamment le cas du propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt. L’homme d’affaires américain, âgé de 71 ans, figure seulement à la 2600e place du classement mondial, avec une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars.

La comparaison souligne donc l’écart entre les deux investisseurs. Sur le papier, l’actionnaire de l’ASSE dispose ainsi d’une capacité financière bien supérieure à celle du dirigeant marseillais.

Un élément souvent observé par les supporters stéphanois depuis le rachat du club. Beaucoup y voient un potentiel important pour accompagner la reconstruction sportive de l’AS Saint-Étienne dans les années à venir.

Où se situe le propriétaire de l’ASSE parmi les clubs français ?

Malgré cette fortune conséquente, Larry Tanenbaum ne figure pas tout en haut de la hiérarchie des propriétaires du football français. Si l’on exclut le PSG et ses moyens quasi illimités, le Canadien occupe la 6e place des actionnaires les plus riches du football professionnel en France.

Le classement est dominé par plusieurs grandes fortunes françaises et internationales :

Bernard Arnault (Paris FC) – 171 milliards de dollars François-Henri Pinault (Stade Rennais) – 29,5 milliards James Ratcliffe (OGC Nice) – 18,4 milliards Todd Boehly (RC Strasbourg) – 9,3 milliards Dmitry Rybolovlev (AS Monaco) – 6,7 milliards Larry Tanenbaum (ASSE) – 2,8 milliards

Ce classement illustre la montée en puissance des investisseurs dans le football français ces dernières années. De plus en plus de clubs sont désormais détenus par de grands groupes ou des milliardaires internationaux.

Pour l’AS Saint-Étienne, la présence d’un propriétaire milliardaire constitue un changement majeur par rapport à l’ancienne gouvernance. Et même si Larry Tanenbaum reste loin des plus grandes fortunes du pays, son patrimoine de 2,8 milliards de dollars confirme que les Verts peuvent s’appuyer sur un actionnaire solide pour envisager l’avenir.