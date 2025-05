À seulement 18 ans, Luan Gadegbeku a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Milieu de terrain gaucher, international U18 français, il est perçu comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Son sélectionneur, Landry Chauvin, livre un portrait élogieux du jeune stéphanois sur le site Poteaux Carrés.

Né à Juvisy-sur-Orge le 13 mars 2007, formé au FC Fleury 91 puis arrivé à l’ASSE en 2022, Luan Gadegbeku vient de franchir une étape clé en signant jusqu’en juin 2028. Une signature révélée en exclusivité par Peuple-Vert.fr. Le milieu de terrain a disputé 15 matchs en U19 cette saison avant d’intégrer la réserve en National 3, où il a été titularisé 15 fois sur 18 apparitions. Un rythme de progression qui n’a pas échappé à Landry Chauvin, sélectionneur des Bleuets U18.

« Il a bien progressé à Sainté cette saison, qu’il a commencée avec les U19 nationaux avant d’intégrer la réserve. La semaine dernière je l’ai félicité quand il a signé son premier contrat pro et il m’a immédiatement répondu. C’est un signe qui ne trompe pas. Luan, c’est un garçon bien élevé, à l’écoute. Et ça, c’est hyper important. »

Chauvin évoque un joueur qui a rapidement gagné en maturité entre les deux rassemblements de septembre et avril avec les U18, au Tournoi de Limoges puis au Tournoi de Porto. « Je l’ai trouvé beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus en confiance. Il a grandi. »

Luan Gadegbeku : Un profil moderne et équilibré… mais à libérer

Dans son analyse technique, Landry Chauvin décrit un milieu moderne, complet, et très utile dans les systèmes dynamiques.

« En équipe de France U18, je l’ai utilisé dans un milieu à trois. J’aime bien le 4-3-3 avec un milieu tournant. Luan était dans son élément. C’est un milieu box-to-box. C’est un gaucher, ça équilibre une équipe. Il a maintenant ce port de tête plus haut, il prend des infos en permanence. »

Mais tout n’est pas encore parfait. Chauvin souligne la marge de progression mentale et tactique du joueur : « Il est parfois trop respectueux de l’équilibre collectif. Il compense, il équilibre, mais ça bride son initiative personnelle. »

L’entraîneur le compare d’ailleurs au profil d'un joeuur lensois : « Toutes proportions gardées, il peut avoir un peu du Andy Diouf dans sa manière de jouer balle au pied. Même s’il est moins puissant aujourd’hui, il faut qu’il s’en inspire. »

Un contrat pro, mais tout reste à prouver

Luan Gadegbeku s’ajoute à une liste impressionnante d’internationaux U18 ayant déjà signé pro (Bouaddi, Messi, Méïté, Niflore, etc.). Mais Landry Chauvin tient à rappeler une vérité simple : signer pro ne signifie rien sans engagement quotidien.

« Ce sont des contrats de protection. Le plus dur commence maintenant. Luan doit viser du temps de jeu en pro, et ce ne sera pas une question de niveau de compétition. »

Même en Ligue 2, l’exigence reste la même : « Que Sainté joue en L2 ou en L1, si Luan a le même niveau d’engagement qu’un Mathis Amougou, il jouera. On ne fait pas jouer un jeune parce qu’on l’aime bien, mais parce qu’il apporte un vrai plus à l’équipe. »