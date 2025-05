Quelques jours après sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne prépare déjà activement la saison prochaine. Le groupe stéphanois partira en stage à 2 reprises avant de retrouver la compétition. L’ASSE va en profiter pour découvrir une nouvelle destination.

Alors que les joueurs sont en congés, la direction sportive travaille sur l’organisation de la préparation estivale. Les joueurs encore sous contrat bénéficieront de 32 jours de repos avant de reprendre l’entraînement le 19 juin, sauf ceux appelés en sélection. L’entraîneur Eirik Horneland connaît déjà de nombreuses incertitudes sur son effectif pour entamer une nouvelle aventure en Ligue 2.

Il est impossible de prédire quels joueurs seront présents à la reprise. Ceux en fin de contrat comme Wadji, Fall, Abdelhamid, Briançon, Mouton ou Ekwah ne devraient pas être concernés. D’autres, en fin de prêt mais appréciés par le staff, comme Bernauer ou Cardona, pourraient être conservés via une option d’achat. Le cas de Léo Pétrot, formé au club et en fin de contrat est étudié. Les cas Davitashvili et Stassin restent à clarifier selon leurs ambitions même si le club souhaite les conserver pour l’instant.

Les joueurs de retour de prêt comme Bladi, Owusu, Cissé, Aiki ou Othman sont attendus. Le mercato estival, ouvrant le 10 juin, pourrait aussi bouleverser l’effectif. Deux stages et au moins quatre matchs amicaux sont prévus avant la reprise officielle de la saison le 8 août 2025.

L’ASSE au Chambon sur Lignon puis a Aix les bains

Comme la saison dernière, l’ASSE partira en stage du côté de la Haute Loire en début de préparation. 10 jours après la reprise, le groupe stéphanois sera en stage au Chambon-sur-Lignon pour 6 jours ( du 29 juin au 5 juillet).

Les hommes d’Eirik Horneland iront ensuite du côté d’Aix-Les-Bains pour 9 jours (du mercredi 16 au Vendredi 25 juillet). Les Verts y ont déjà effectué plusieurs stages par le passé. Plusieurs sélections internationales y ont également effectué un stage, comme le Japon pour la Coupe du Monde 1998 ou la Namibie lors du mondial de Rugby en 2023.