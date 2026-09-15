En ce début de saison, le classement des meilleurs buteurs français réserve une véritable surprise. Derrière Kylian Mbappé, auteur de 7 buts en 6 rencontres, on retrouve Loïs Diony. Un nom qui, à Saint-Étienne, reste associé à une période particulièrement contrastée.

À 33 ans, Loïs Diony connaît une nouvelle jeunesse loin des radars des grands championnats européens. L'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne a déjà inscrit 6 buts en 9 rencontres avec l'Omónia Nicosie depuis le début de la saison. Une efficacité qui lui permet de devancer plusieurs internationaux français bien plus exposés médiatiquement.

Florian Thauvin, Michael Olise ou encore Thierno Barry figurent ainsi derrière lui dans ce classement établi selon les données de Transfermarkt. Une performance inattendue pour un joueur qui a progressivement disparu des radars du football français après son départ d'Angers.

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Son dernier passage en France, justement, s'était achevé sur une note discrète. Après deux saisons à Angers, Diony avait quitté le club à l'issue de son contrat. Il avait alors pris la direction de la Turquie avant de poursuivre sa carrière à l'étranger.

Le classement des buteurs français en 2026-2027

Ce classement recense les meilleurs buteurs français évoluant dans les 15 meilleurs championnats européens, selon les données de Transfermarkt. Il est arrêté au 14 septembre 2026.

Rang Joueur Club Matchs Buts 1 Mbappé Real Madrid 6 7 2 Diony Omónia Nicosie 9 6 3 Thauvin RC Lens 6 5 = Olise Bayern Munich 6 5 5 T. Barry Everton 5 4 = Cimignani Lugano 14 4 7 Grandsir Nea Salamina 3 3 = Lepaul Rennes 6 3 = Hamache Cambuur 6 3 = Merlen Saint-Trond 8 3

Un passage stéphanois qui n'avait pas convaincu

Entre 2017 et 2020, Loïs Diony porte le maillot vert. Son bilan reste loin des attentes placées en lui. 58 apparitions et seulement 7 buts avec l'ASSE, auxquelles s'ajoute un prêt à Bristol City en 2018.

Arrivé avec l'étiquette d'un attaquant capable de peser sur les défenses grâce à son volume et ses qualités athlétiques, le Français ne parvient jamais réellement à s'imposer dans le Forez. Son aventure stéphanoise tourne progressivement court et le club finit par le laisser partir à Angers.

Quelques années plus tard, son nom réapparaît pourtant dans une situation pour le moins inattendue. Alors que Mbappé domine le classement, Diony occupe la deuxième place.

Une deuxième vie loin des radars

Après son départ d'Angers, Diony choisit une trajectoire éloignée des projecteurs du football français. La Turquie constitue une première étape avant son arrivée à Chypre, où il évolue désormais sous les couleurs de l'Omónia Nicosie.

Et c'est justement dans cet environnement moins exposé que l'attaquant retrouve une certaine efficacité. Six buts en neuf matchs. Son début de saison lui permet aujourd'hui de côtoyer statistiquement certains des meilleurs attaquants français évoluant en Europe.

Il faudra évidemment attendre avant d'en tirer de grandes conclusions. La saison reste longue et les écarts peuvent rapidement évoluer. Mais après plusieurs années loin de la lumière, Loïs Diony s'est offert un début de saison que personne n'attendait vraiment.

Source : Transfermarkt