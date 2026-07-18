Près de neuf ans après son arrivée à l'AS Saint-Étienne, Loïs Diony s'apprête à découvrir un nouveau championnat. Selon les informations du journaliste Samir Djabali, l'ancien attaquant des Verts s'est engagé pour deux saisons avec l'Omonia Nicosie.

Recruté à prix d'or durant l'été 2017, Diony restera comme l'un des transferts les plus décevants de l'ère récente de l'ASSE. Son aventure stéphanoise, marquée par des difficultés sportives et une séparation mouvementée, a longtemps alimenté les débats chez les supporters.

Sa signature avec l'Omonia Nicosie lui permet de rebondir et de retrouver un ancien visage du championnat de France. Il y retrouvera notamment l'international béninois Loïc Nego.

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Un transfert qui a symbolisé un échec du virage stratégique

À l'été 2017, Saint-Étienne débourse près de 10 millions d'euros (hors bonus) pour attirer Loïs Diony en provenance de Dijon. À l'époque, l'attaquant sort d'une saison convaincante en Ligue 1 et doit devenir le nouveau fer de lance de l'attaque stéphanoise.

La suite sera beaucoup plus compliquée. En quatre saisons sous le maillot vert (ponctuées de prêts), Diony dispute plus de 60 rencontres officielles pour seulement 9 buts inscrits. Il ne parviendra jamais à justifier l'investissement consenti par le club, devenant malgré lui l'un des symboles des difficultés sportives de cette période.

Une séparation tendue… avant des retrouvailles électriques

La fin de son aventure dans le Forez est loin d'être paisible. Mis à l'écart puis poussé vers la sortie, Loïs Diony quitte définitivement l'ASSE en 2021.

Quelques années plus tard, son retour à Geoffroy-Guichard sous les couleurs d'Angers, lors de la saison 2023-2024, ne passe pas inaperçu. L'ancien Stéphanois se distingue même par plusieurs gestes et provocations envers les supporters stéphanois, notamment lors des festivités célébrant la montée directe du SCO en Ligue 1, chambrant au passage l'ASSE, alors contrainte de passer par les barrages. Des images qui avaient particulièrement agacé les supporters des Verts.

Ironie de l'histoire, Loïs Diony deviendra finalement indésirable du côté d'Angers. Il ne disputera que 20 minutes de jeu en Ligue 1, lors de la première journée de championnat, avant d'être envoyé avec l'équipe réserve puis prêté à Bandırmaspor, en Turquie.

Un nouveau défi à l'étranger

À 33 ans, Loïs Diony va désormais découvrir le championnat chypriote en rejoignant l'Omonia Nicosie, l'un des clubs les plus réputés du pays.

Ce nouveau challenge lui offrira l'occasion de relancer une carrière qui l'aura conduit de Dijon à Saint-Étienne, puis à travers plusieurs expériences en France avant de tenter l'aventure à l'étranger. Pour les supporters stéphanois, son nom restera toutefois indissociable d'un transfert qui avait suscité énormément d'espoirs… sans jamais répondre aux attentes.