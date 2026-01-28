Malgré une approche concrète, l'AS Saint-Étienne (ASSE) ne devrait pas recruter pas Loïc Williams. Le défenseur espagnol reste à Grenade, qui a refusé toutes les approches, y compris celle des Verts à en croire la presse espagnol/

Le mercato hivernal touche à sa fin, et l’AS Saint-Étienne (ASSE) reste à la recherche d’un renfort défensif. L’option Loïc Williams, sérieusement envisagée ces derniers jours, ne se concrétisera pas selon le medi Ideal Granada. Le FC Grenade a opposé une fin de non-recevoir à toutes les sollicitations, malgré une offre évaluée à 2 millions d’euros émanant des Young Boys de Berne.

L’ASSE se serait positionnée sur Williams

Loïc Williams Ntambue Kayumba, défenseur central de 24 ans, était dans le viseur de plusieurs clubs. Outre le club suisse, l'ASSE et les Colorado Rapids (MLS) auraient tenté leur chance. Mais le FC Grenade a été clair : pas question de vendre son joueur cet hiver.

Formé en Espagne et titulaire à 15 reprises cette saison en Liga 2, Williams est l’un des hommes forts de la défense andalouse. Son profil (1,88 m, gaucher, polyvalent en défense centrale ou latérale) plairait à l'ASSE. De quoi dégainer une offre. Refusée donc.

Chico Lambas blessé, les Verts songent à une recrue

La blessure récente de Chico Lambas rebat les cartes en défense. Le joueur souffrirait d’un problème musculaire dont la durée d’indisponibilité reste à confirmer, mais qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines.

Ce contexte pousse la cellule de recrutement stéphanoise à rester attentive sur le marché. La piste Loïc Williams étant désormais écartée a priori, les Verts vont devoir activer d’autres options pour renforcer l’arrière-garde.

Le profil recherché reste le même : un défenseur central, capable d’apporter de la stabilité et de la hauteur à une défense parfois mise en difficulté cette saison.

Source : Ideal Granada / Transfermarkt