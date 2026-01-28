Recruté l’été dernier par le Maccabi Haïfa, Pierre Cornud (ex-ASSE) traverse une période mouvementée en Israël. Expulsé lors du dernier match, il a de nouveau été sanctionné après un accrochage à l'entraînement.

Rien ne va plus pour Pierre Cornud. L’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Étienne (ASSE), parti au Maccabi Haïfa, vit des heures compliquées depuis plusieurs jours. Déjà suspendu après un carton rouge reçu contre le Maccabi Netanya, le défenseur français a cette fois été exclu… d’un entraînement.

Mardi, lors d’une séance de préparation avant la rencontre contre Tibériade, Cornud s’est accroché avec son coéquipier Sof Podgorano. À l’origine de l’incident : un geste technique de Podgorano, un petit pont qui n’a manifestement pas plu à l’ancien Stéphanois. S’en est suivie une bousculade entre les deux hommes. L’entraînement a été interrompu, et Cornud a été prié de quitter les installations sur-le-champ.

Cornud (Ex-ASSE) déjà sous pression après son carton rouge

Le club israélien, actuellement leader du championnat, n’a pas digéré le carton rouge reçu par Cornud lors du week-end précédent contre Netanya. Sa suspension pour le prochain match est déjà actée, et l’attitude du joueur à l’entraînement n’a fait qu’aggraver son cas.

Si son retour est prévu pour le huitième de finale de Coupe d’État face au MS Kafr Qasem, rien ne dit à ce stade que l’entraîneur lui renouera sa confiance aussi facilement.

Une trajectoire en dents de scie

Arrivé à l’ASSE en provenance du même Maccabi Haifa, Pierre Cornud n’avait disputé que 11 matches avec les Verts (7 titularisations) lors de la première moitié de saison 2025-2026 avant de retrouver Haïfa. Un départ qui avait surpris, mais qui s’expliquait par un manque de temps de jeu et une opportunité financière pour le club comme pour le joueur. De quoi effacer une rencontre ratée.

Mais depuis son retour en Israël, Cornud est à la peine. 15 apparition et 12 tittularisation. Mais ce nouvel incident pourrait compromettre davantage son avenir au sein du club, malgré un contrat signé sur le long terme.

Source : Sport5 (Israël)