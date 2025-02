À l'issue de la rencontre entre Lille et l'ASSE )4-1 ), Bruno Génésio (Lille) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la victoire lilloise face aux Verts !

Bruno Génésio : " Le rouge a accentué l’écart entre eux et nous"

Bruno Génésio (Entraîneur de Lille) : "Je pense que je me souviendrai toujours de l’hommage des ultras. Ça montre qu’on rend les gens heureux. On fait ce sport pour vivre ce genre d’émotions. Moi et mon staff sommes là pour guider l’équipe. Les joueurs sont les principaux responsables de tout ce qui se passe en ce moment, et ce n’est pas encore terminé.

On avait pas mal de fatigue après le match de mercredi, on était émoussés mentalement. On a pas réussi à sortir du pressing intense de l’ASSE en debut de match. En plus on a concédé ce penalty qui nous a mis un coup sur la tête. On voyait que les joueurs n’avaient pas la même qualité, le même allant que d’habitude. L’égalisation nous a fait énormément de bien. Après en 2eme mi-temps ça été plus simple avec l’expulsion. On a réussi à trouver beaucoup plus de renversements, renverser sur les côtés…

A la mi-temps, j’ai insisté sur le fait que plus le match avancerait et mieux on serait. Après les matchs de Champions League, on a du mal a entamer nos rencontres. Il fallait continuer à jouer notre football, trouver des décalages. Le rouge a accentué l’écart entre eux et nous. J’ai vraiment envie de souligner ce que font les joueurs. Enchaîner comme ils le font, mentalement et physiquement c’est extraordinaire."

Eirik Horneland (ASSE) : "on doit être meilleurs sur de plus longues périodes"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’était un match difficile à l’extérieur, en première période ils avaient beaucoup de possession. On a eu beaucoup de contres attaques à des moments importants. On aurait pu mener 2-0 avec l’occasion de Mouton. Tu ne marques pas ça, tu concèdes le pénalty et tu rentres (au vestiaire) a 1-1. Et en seconde période, le rouge noue tue. On perd le ballon dans une zone dangereuse. On prend le carton rouge et le match est terminé.

L’occasion de Mouton est un moment important comme le carton rouge, si il met le ballon au fond, ça fait 2-0. Si vous marquez l’occasion de Zuriko à 2-1, on revient dans le match.

On a des difficultés, on est là ou en est au classement. En tant qu’équipe de bas de tablez on doit se battre. On doit faire face aux challenges difficiles qui arrivent. On a fait une bonne première période aujourd’hui. On continue de grandir. On a joué 5 matchs depuis noël, à chaque fois on est bien puis moins bien puis à nouveau bien… on doit être meilleurs sur de plus longues périodes

Saint-Etienne a terminé 3eme l’année dernière en Ligue 2 qui doit travailler sur le rythme de la Ligue 1. Lille est une équipe solide de Ligue des Champions qui vient d’en mettre 6 à Feyenoord. Ça reste une très bonne équipe contre qui on a joué 45 minutes. On espère faire plus."