Ce dimanche, l'ASSE s'est déplacé à Lille (4-1) pour le second match à l'extérieur de la phase retour. Les Verts sont allés prendre un second point à l'extérieur à Auxerre la semaine dernière (1-1). Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

L’AS Saint-Étienne ne pouvait espérer meilleur début. Dès la 6ᵉ minute, Davitashvili intercepte le ballon dans les pieds de Cabella et se lance dans une percée fulgurante. Son accélération déstabilise la défense lilloise, et il est irrégulièrement stoppé dans la surface. L’arbitre désigne immédiatement le point de penalty. Sans trembler, il transforme la sanction et propulse les Verts en tête. 1-0 pour l’ASSE.

Portés par cet élan, les Stéphanois séduisent par la qualité de leur jeu collectif. Une action de grande classe voit Stassin déposer un centre parfait pour Mouton, totalement démarqué au second poteau. Malheureusement, son tir manque de précision et s’envole au-dessus des cages.

Le tournant du match survient rapidement : quelques instants plus tard, Lille bénéficie à son tour d’un penalty après une faute de Batubinsika sur Jonathan David. L’international canadien ne se fait pas prier et égalise d’une panenka pleine de sang-froid. 1-1, un score qui tiendra jusqu’à la pause.

Une seconde mi-temps à oublier

Le retour des vestiaires s’annonce difficile, mais personne ne s’attend à la descente aux enfers qui attend les Verts. À peine deux minutes après la reprise, Batubinsika est expulsé pour une faute en position de dernier défenseur, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pour le reste du match.

Malgré ce coup dur, l’ASSE tente de réagir. Ekwah offre une passe lumineuse à Davitashvili, qui se retrouve seul face à Lucas Chevalier. Mais dans ce face-à-face crucial, le portier lillois remporte son duel, privant les Stéphanois d’un possible retournement de situation.

Lille, en confiance et en supériorité numérique, en profite pour intensifier sa pression. À l’heure de jeu, une relance mal ajustée d’Abdelhamid est immédiatement exploitée par David, qui sert Sahraoui sur un plateau. L’attaquant ne se fait pas prier et donne l’avantage aux Dogues. 2-1.

L’ASSE vacille et peine à contenir les assauts adverses. Quelques minutes plus tard, un cafouillage dans la surface tourne à l’avantage des Lillois : Gudmundsson surgit et envoie une frappe imparable pour creuser l’écart. Puis, comme pour sceller définitivement le sort des Verts, Sahraoui s’offre un doublé, assommant Saint-Étienne. 4-1, score final.

Les tops de l'ASSE

Zuriko Davitashvili

Le géorgien, auteur du but stéphanois, a réalisé un bon match. Dans tous les bons coups offensifs de l'ASSE, l'ailier stéphanois a été un véritable poisson pour la défense lillois. Irrégulier, Zuriko était dans un bon soir !

La première mi-temps

Face à une équipe qui a fini parmi les huit premières équipes en Ligue des Champions, les Verts ont vraiment dérangé les plans lillois. Avec un peu plus de justesse pour finir, ils auraient dû mener plus largement, et ce, avant l'égalisation lilloise. La première mi-temps stéphanoise a vraiment été intéressante et montre encore les progrès de ces dernières semaines.

Les flops de l'ASSE

Dylan Batubinsika

Le défenseur stéphanois a écopé de son premier carton rouge sous le maillot de l'ASSE. Déjà fautif sur le penalty concédé en premier mi-temps sur Jonathan David, c'est un match à oublier pour l'international congolais.

L'entrée de Yunis Abdelhamid

Dylan Batubinsika a été expulsé en tout début de seconde période. Eirik Horneland a fait entrer Yunis Abdelhamid pour prendre la place de l'international congolais. Fautif sur le but du 2-1, il est l'auteur d'une mauvaise relance qui coûte le second but lillois. Soucieux de redorer son blason, le style Horneland le met en difficulté car il oblige l'équipe à jouer haut et donc à laisser de l'espace dans leur dos !

Le score

Bien qu'il soit sévère au regard de la rencontre, il vient accroitre un goal-average qui est déjà très négatif pour les stéphanois et qui pourrait être préjudiciable en fin de saison...