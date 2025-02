Louis Mouton (ASSE) s'est présenté à l'issue de la rencontre contre Lille (4-1) en zone mixte. Voici les propos relayés par France Bleu du milieu de terrain stéphanois qui revient sur son action, qu'il qualifie de tournant du match.

Des regrets ? "Moi, j'ai beaucoup de regret. Le tournant du match, c’est mon action au lieu de chercher le geste parfait... Ça m’est déjà arrivé contre Reims, il faut que je trouve la solution. J’hésite à la prendre pied droit et limite l’amener avec mon corps dans les buts, finalement j’ai ralenti ma course et que je la met pied gauche. C’est des choses qu’il va falloir que je gomme. Je dois être à deux buts. Aujourd’hui, si je marque, on est à 2-0, je pense que c’est différent. Il faut que je règle ça avec des gestes plus instinctifs. On leur pose des problèmes, on sent qu’on les m'embête. Ils ont été efficaces en seconde à 10 contre 11. Le rouge est sévère, après s’il l’arbitre considère qu’il le touche, c’est normal qu’il mette rouge mais je pense que c’est l’attaquant du LOSC qui joue bien le coup plutôt que Batu qui le touche."

" Le mort d’ordre, c’est de prendre des points !" (Louis Mouton après Lille-ASSE)

Un score lourd ? "Je pense que le score est sévère. À 11 contre 11, on a fait jeu égal. Maintenant, on a fait une bonne première, et le rouge en deuxième… si on arrive à jouer notre jeu sur 90 minutes, on prendra plus de points. C’est là que le coach appuie. Il faut encore travailler pour améliorer les choses."

Un problème physique ? "Non, toute l’équipe était bien physiquement. Sahraoui nous a fait mal. Il joue dans les petits espaces. Vu qu’on est en infériorité numérique, il fait mal. On doit limiter la casse. Maintenant Lille, c'est une équipe de Ligue des Champions. Il va falloir tenir tête à d’autres équipes et prendre des points car là on n'avance pas ! Le mort d’ordre, c’est de prendre des points !"