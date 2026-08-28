À quelques jours de la fermeture du mercato, les chiffres montrent clairement deux marchés français qui ne fonctionnent pas à la même échelle. La Ligue 1 brasse plusieurs centaines de millions d'euros quand la Ligue 2 reste beaucoup plus prudente. Mais derrière les totaux, les écarts entre clubs sont également considérables.

Il reste encore quelques jours et suffisamment de dossiers ouverts pour bouleverser les comptes. Le mercato français fermera officiellement ses portes le mardi 1er septembre à 19h59, selon le calendrier fixé par la Ligue de Football Professionnel. À ce stade, il faut donc parler d'une photographie du marché et non d'un bilan définitif. Pour éviter les faux écarts provoqués par des estimations différentes, retenons les données arrêtées au 26 août pour la Ligue 1 : les 18 clubs avaient dépensé environ 539 millions d'euros, hors bonus, pour 861 millions d'euros de recettes. Cela représente environ 30 millions d'euros d'achats et 48 millions de ventes par club. Surtout, le constat est net et sans bavure : même dans l'élite, les clubs français ont beaucoup plus vendu qu'acheté cet été.

Mercato : la Ligue 1 vend beaucoup plus qu'elle n'achète

Le chiffre des dépenses ne raconte d'ailleurs qu'une partie de l'histoire. Sur les 539 millions engagés, 152 millions viennent du seul PSG. Le Paris FC atteint 79 millions et Strasbourg 73,4 millions. À eux trois, ces clubs représentent donc plus de la moitié des dépenses recensées dans toute la Ligue 1. À l'autre bout du classement, Brest et Le Mans n'avaient encore enregistré aucune indemnité de transfert dans la photographie réalisée le 26 août.

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Même contraste du côté des ventes. Strasbourg avait généré 169,35 millions d'euros de recettes, devant le PSG avec 154 millions et Monaco avec 104 millions. Rennes atteignait 87,5 millions et Lens 70 millions. Les 861 millions récupérés par les clubs français ne sont donc pas répartis uniformément. Quelques grosses opérations suffisent à déplacer fortement le total d'un championnat. C'est une donnée essentielle pour lire correctement ces statistiques.

Il reste malgré tout une tendance significative : la Ligue 1 exporte. À quelques jours de la clôture, les clubs avaient généré environ 322 millions d'euros de recettes de plus que leurs dépenses si l'on soustrait directement les deux totaux publiés. Cette nécessité de vendre reste visible jusque chez plusieurs formations du haut de tableau.

En Ligue 2, les montants changent complètement

Un étage plus bas, on ne parle plus du tout des mêmes sommes. Les différentes bases consacrées aux transferts peuvent présenter de légers écarts selon leur date d'actualisation ou la façon dont elles comptabilisent certaines opérations. C'est pourquoi il serait trompeur de présenter un montant au centime près comme une donnée comptable officielle.

L'ordre de grandeur, lui, ne laisse guère de place au doute. Les dépenses de Ligue 2 tournent actuellement autour de 25 à 26 millions d'euros. Les recettes dépassent les 110 millions. Une photographie datée du 24 août recensait précisément 25,3 millions d'euros d'achats contre 112,6 millions de ventes. À quelques jours d'intervalle, les données disponibles situent donc toujours le championnat très largement dans le positif.

La comparaison avec l'élite est parlante sans avoir besoin de forcer les chiffres. La Ligue 1 a engagé plus d'un demi-milliard d'euros. La Ligue 2 se situe autour de 25 millions. Les deux divisions comptent pourtant 18 clubs cette saison.

Deux championnats, mais surtout deux économies

Cette différence se retrouve chaque été dans les tribunes et autour des clubs. En Ligue 1, un transfert à 10 ou 15 millions d'euros peut entrer dans le fonctionnement normal de plusieurs effectifs. En Ligue 2, une opération de cette ampleur modifie à elle seule la photographie du championnat.

Saint-Étienne en offre un exemple. Avec environ 12 millions d'euros engagés au 24 août, l'ASSE représentait à elle seule près de la moitié des dépenses alors recensées en Ligue 2. Reims se situait également au-dessus de 10 millions. Derrière ces deux clubs, les montants descendaient très rapidement.

Le constat dépasse donc largement le cas stéphanois. Entre les clubs descendus de Ligue 1, ceux qui disposent encore d'actifs valorisés et les formations habituées à construire avec des joueurs libres, des prêts ou des indemnités réduites, il existe plusieurs économies au sein d'un même championnat.

La dernière semaine du mercato peut encore déplacer les lignes. C'est particulièrement vrai pour les recettes, puisqu'une seule vente importante suffit à modifier sensiblement la balance d'un club. Mais à quelques jours de la fermeture, une tendance est déjà solide : la Ligue 1 et la Ligue 2 appartiennent au même football professionnel français, pas au même marché des transferts.