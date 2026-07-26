Le Clermont Foot traverse un été assez mouvementé en interne mais calme sur le plan du mercato avant la reprise de la Ligue 2. Les Auvergnats se déplaceront notamment à Geoffroy-Guichard lors de la seconde journée. En attendant la reprise, le club fait le point sur sa situation dans les colonnes de La Montagne.

Le club auvergnat a perdu plusieurs éléments clés cet été. C'est notamment le cas des anciens Stéphanois Ilhan Fakili (parti à Besiktas) et Kader Bamba (libéré vers Grenade). De son côté Henri Saivet est également arrivé au terme de son contrat. Désormais présidé par Stéphane Tessier et entraîné par David Guion, Clermont affiche un recrutement au ralenti. Une seule recrue a signé pour l'instant : le jeune attaquant Arthur Saintorens (21 ans), venu gratuitement de Bayonne (N3).

« Nous ne ferons pas de surenchère »

Dans le quotidien La Montagne, le directeur sportif clermontois Karim Fradin a fait le point sur le mercato. :

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« On ne peut pas débuter le championnat avec l’effectif actuel. Nous avons besoin de renforcer le groupe. Notre objectif est d’accueillir au moins 3 recrues, tout en réduisant l’effectif. On veut travailler avec un groupe resserré, autour de 24 éléments. On a décidé de faire de la place aux joueurs issus de la formation ou aux plus jeunes. Le club doit retrouver un équilibre économique cohérent avec la L2. Nous avons des limites financières. Nous ne ferons pas de surenchère. Nous avons déjà perdu un dossier parce qu’un autre club proposait davantage. C’est frustrant, mais nous garderons cette ligne. »

Appel à la patience avant le choc à Saint-Étienne pour Clermont

Face aux inquiétudes des supporters, Karim Fradin prône la patience. Le recrutement auvergnat devrait s'étirer jusqu'à la fin août :

« Les supporters doivent donc s’attendre à un mercato qui se prolongera probablement jusqu’à la fin août même si on espère 2 belles recrues avant le début du championnat. Certains joueurs ne seront disponibles qu’en fin de mercato. Nous travaillons pour renforcer rapidement l’équipe, mais il faudra aussi savoir être patients. On va débuter la saison par la réception de Reims et on enchaîne par un déplacement à Saint-Etienne mais il ne faudra pas tirer de conclusions définitives après 2 ou 3 journées. La vérité d’août n’est pas toujours celle de mai. Je demande aux supporters qui peuvent douter de croire en notre projet. »