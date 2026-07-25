À moins de deux semaines de la reprise, les clubs de Ligue 2 poursuivent leur préparation avec des fortunes diverses. Si certaines équipes semblent déjà monter en puissance, d'autres continuent d'alterner le bon et le moins bon. Cette semaine a surtout confirmé qu'aucun favori n'avance sur le même rythme. Retour sur les résultats d'hier soir et plus généralement de la semaine.
Les matches amicaux n'ont jamais valeur de vérité, mais ils permettent souvent de dégager quelques tendances. Cette semaine, le FC Metz a sans doute été l'équipe la plus convaincante. Les Grenats se sont largement imposés face à Sochaux (4-1), avec un Pape Moussa Fall particulièrement en vue, auteur d'un triplé. Dunkerque poursuit également une préparation intéressante après son succès contre les Turcs de Samsunspor (2-1), porté par un doublé de Sabri Keita. Laval continue lui aussi d'engranger de la confiance avec une victoire contre Avranches (2-1), tandis que Rodez a pris le dessus sur Nîmes (2-1). À Nancy, hier soir,, le promu a déroulé face à Haguenau (N2) (5-0), preuve que le retour en Ligue 2 se prépare avec ambition.
Des résultats à relativiser pour plusieurs prétendants
À l'inverse, plusieurs équipes attendues dans le haut du tableau n'ont pas totalement convaincu. Saint-Étienne s'est incliné face aux Glasgow Rangers (1-2), mais Ian Cathro retiendra surtout le contenu proposé par ses joueurs, notamment après la pause, ainsi que le premier but de Jakob Breum sous ses nouvelles couleurs. Nantes, autre candidat déclaré à la montée, a été accroché par La Roche-sur-Yon (1-1), pensionnaire de National, sans réellement trouver le rythme attendu. Guingamp est tombé face à Concarneau (0-1), Clermont a partagé les points avec Quevilly-Rouen (1-1) et Pau a subi la loi de l'Espanyol Barcelone (0-4), un adversaire d'un tout autre calibre. Quant à Amiens désormais en L3, les Picards ont accroché l'ambitieux Stade de Reims (1-1) et chuté contre le néo-promu Boulogne (0-1).
Ligue 2 : tous les résultats de la semaine
Mardi 21 juillet
- Pau FC 0-4 Espanyol Barcelone (Espagne)
- Red Star FC 3-2 US Orléans (National)
- Buteurs : Ikanga, Durand, Cissé
Mercredi 22 juillet
- Clermont Foot 63 1-1 QRM (National)
- Buteur : Hunou (sp)
- Dijon FCO 2-1 FBBP 01 (National)
- Buteurs : Hamada, Barka (sp)
- USL Dunkerque 2-1 Samsunspor (Turquie)
- Buteurs : Sabri Keita (x2)
- EA Guingamp 0-1 US Concarneau (National)
- Stade Lavallois 2-1 US Avranches (National)
- Buteurs : Maggiotti (sp), Yohan Court
- FC Metz 4-1 FC Sochaux-Montbéliard
- Buteurs : Pape Moussa Fall (x3), Deminguet
- Montpellier HSC 3-4 AS Cannes (National)
- Buteurs : Chennahi, Camara, Ndiaye
- FC Nantes 1-1 La Roche VF (National)
- Buteur : Ganago
- Stade de Reims 1-1 Amiens SC
- Buteur amiénois : non communiqué
- Rodez AF 2-1 Nîmes Olympique (National)
- Buteurs : Vangi, Touho
- AS Saint-Étienne 1-2 Glasgow Rangers (Écosse)
- Buteur : Jakob Breum
Vendredi 24 juillet
- US Boulogne CO 1-0 Amiens SC
- Buteur : Paillard
- AS Nancy Lorraine 5-0 Haguenau (National 2)
- Buteurs : Housni (x3), Bokangu (x2)
Ligue 2 : les rencontres amicales du jour
- Clermont Foot 63 - Montpellier Hérault SC
- US Boulogne CO - FC Rouen (L3)
- Dijon FCO - FC Sochaux-Montbéliard
- USL Dunkerque - KVC Westerlo (BEL)
- Rodez AF - Toulouse FC (L1)
- Stade de Reims - Cercle Bruges (BEL)
- Pau FC - Real Sociedad B (ESP)
- FC Nantes - Le Mans FC (L1)
- FC Metz - Fortuna Sittard (P-B)
- Stade Lavallois - US Concarneau (L3)
- EA Guingamp - FC Lorient (L1)
- Grenoble Foot 38 - ESTAC Troyes (L1)