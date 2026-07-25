À moins de deux semaines de la reprise, les clubs de Ligue 2 poursuivent leur préparation avec des fortunes diverses. Si certaines équipes semblent déjà monter en puissance, d'autres continuent d'alterner le bon et le moins bon. Cette semaine a surtout confirmé qu'aucun favori n'avance sur le même rythme. Retour sur les résultats d'hier soir et plus généralement de la semaine.

Les matches amicaux n'ont jamais valeur de vérité, mais ils permettent souvent de dégager quelques tendances. Cette semaine, le FC Metz a sans doute été l'équipe la plus convaincante. Les Grenats se sont largement imposés face à Sochaux (4-1), avec un Pape Moussa Fall particulièrement en vue, auteur d'un triplé. Dunkerque poursuit également une préparation intéressante après son succès contre les Turcs de Samsunspor (2-1), porté par un doublé de Sabri Keita. Laval continue lui aussi d'engranger de la confiance avec une victoire contre Avranches (2-1), tandis que Rodez a pris le dessus sur Nîmes (2-1). À Nancy, hier soir,, le promu a déroulé face à Haguenau (N2) (5-0), preuve que le retour en Ligue 2 se prépare avec ambition.

Des résultats à relativiser pour plusieurs prétendants

À l'inverse, plusieurs équipes attendues dans le haut du tableau n'ont pas totalement convaincu. Saint-Étienne s'est incliné face aux Glasgow Rangers (1-2), mais Ian Cathro retiendra surtout le contenu proposé par ses joueurs, notamment après la pause, ainsi que le premier but de Jakob Breum sous ses nouvelles couleurs. Nantes, autre candidat déclaré à la montée, a été accroché par La Roche-sur-Yon (1-1), pensionnaire de National, sans réellement trouver le rythme attendu. Guingamp est tombé face à Concarneau (0-1), Clermont a partagé les points avec Quevilly-Rouen (1-1) et Pau a subi la loi de l'Espanyol Barcelone (0-4), un adversaire d'un tout autre calibre. Quant à Amiens désormais en L3, les Picards ont accroché l'ambitieux Stade de Reims (1-1) et chuté contre le néo-promu Boulogne (0-1).

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Ligue 2 : tous les résultats de la semaine

Mardi 21 juillet

Pau FC 0-4 Espanyol Barcelone (Espagne)

Red Star FC 3-2 US Orléans (National) Buteurs : Ikanga, Durand, Cissé



Mercredi 22 juillet

Clermont Foot 63 1-1 QRM (National) Buteur : Hunou (sp)

Dijon FCO 2-1 FBBP 01 (National) Buteurs : Hamada, Barka (sp)

USL Dunkerque 2-1 Samsunspor (Turquie) Buteurs : Sabri Keita (x2)

EA Guingamp 0-1 US Concarneau (National)

Stade Lavallois 2-1 US Avranches (National) Buteurs : Maggiotti (sp), Yohan Court

FC Metz 4-1 FC Sochaux-Montbéliard Buteurs : Pape Moussa Fall (x3), Deminguet

Montpellier HSC 3-4 AS Cannes (National) Buteurs : Chennahi, Camara, Ndiaye

FC Nantes 1-1 La Roche VF (National) Buteur : Ganago

Stade de Reims 1-1 Amiens SC Buteur amiénois : non communiqué

Rodez AF 2-1 Nîmes Olympique (National) Buteurs : Vangi, Touho

AS Saint-Étienne 1-2 Glasgow Rangers (Écosse) Buteur : Jakob Breum



Vendredi 24 juillet

US Boulogne CO 1-0 Amiens SC Buteur : Paillard

AS Nancy Lorraine 5-0 Haguenau (National 2) Buteurs : Housni (x3), Bokangu (x2)



Ligue 2 : les rencontres amicales du jour