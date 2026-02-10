À l’ASSE, Ben Old vient de frapper un grand coup. Longtemps freiné par les blessures et la concurrence, l’international néo-zélandais a livré sa prestation la plus aboutie sous le maillot vert, au point de rebattre totalement les cartes sur le flanc gauche.

L’histoire de Ben Old à Saint-Étienne n’a jamais été linéaire. Arrivé avec curiosité et attentes, le joueur a dû faire face à des obstacles importants dès ses premiers mois dans le Forez. Mais ce samedi, le vent a clairement tourné.

En difficulté ces dernières semaines, parfois ciblé par les critiques, Old a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. Autoritaire, juste techniquement, impliqué défensivement et utile offensivement, il a signé un match référence. Peut-être même un tournant dans sa saison… et dans sa carrière stéphanoise.

Une trajectoire semée d’obstacles depuis son arrivée à l’ASSE

Ben Old débarque à l’été 2024 à AS Saint-Étienne en provenance de Wellington. Un profil atypique, peu connu en France, mais rapidement apprécié pour son enthousiasme, sa vitesse et son état d’esprit irréprochable.

Les débuts sont encourageants. Le public découvre un joueur souriant, travailleur, avec un vrai potentiel de percution. Mais en octobre 2024, tout s’arrête. Une grave blessure au genou l’éloigne des terrains pendant de longs mois. Un coup dur.

Il faudra attendre un match face au Paris Saint-Germain pour le revoir en compétition fin mars 2025. Old le sait : il n’est plus au même niveau. Il doit retrouver explosivité, rythme et confiance. Malgré tout, Eirik Horneland continue de lui accorder du temps de jeu, convaincu de son potentiel à long terme.

Un repositionnement gagnant et une vraie renaissance

Malgré la relégation, Ben Old fait le choix de rester à l’ASSE. Un choix loin d’être anodin, alors que son statut d’extracommunautaire complique les plans du club. Un prêt à Guingamp est même envisagé fin août, sans aboutir.

La concurrence est rude sur les ailes : Davitashvili, Cardona, Boakye, El-Jamali… Les minutes sont chères. Puis un événement change tout. La blessure d’Ebenezer Annan ouvre une brèche. Horneland tente alors un pari audacieux : repositionner Old au poste de latéral gauche.

Loin de rechigner, le Néo-Zélandais s’investit à fond. Il sait qu’une place est à prendre. Et qu’une Coupe du monde se profile à l’horizon. L'ASSE recrute Aboubaka Soumahoro qui peut évoluer à ce poste mais qui n'est pas prêt.

Le changement d’entraîneur aurait pu tout remettre en cause. Mais Philippe Montanier confirme ce choix fort. Old reste titulaire, malgré le retour d’Annan. Et Montanier a eu raison ce samedi.

Car Ben Old a été impressionnant. Duels gagnés, couverture défensive, projection vers l’avant, justesse dans les transmissions. Rarement pris en défaut, toujours concerné. Un match plein.

Aujourd’hui, le constat est sans appel : Ben Old a pris une vraie avance. Annan va devoir rapidement hausser son niveau. Son investissement et son attitude au quotidien interrogent et ne jouent pas en sa faveur pour l’instant. Un changement s’impose, car à l’heure actuelle, le latéral gauche titulaire de l’ASSE se nomme Ben Old.