L'ASSE ne devra pas faire faux bond ce samedi face au Mans (J10 de Ligue 2). Car co-leaders du championnat, les Stéphanois sont dans l'obligation de glaner le maximum de points possibles pour reprendre la première place à Troyes. Et l'arbitre désigné pour la rencontre annonce la couleur.
Florent Batta a été désigné arbitre principal de la rencontre opposant l'ASSE au Mans ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h00).
Batta porte-bonheur pour l'ASSE ?
Une aubaine pour les Verts ? La seule rencontre de l’ASSE en Ligue 2 dirigée par l’arbitre marseillais remonte à octobre 2023, face à Dunkerque. Ce jour-là, les Stéphanois s’étaient imposés 2-0 grâce à deux buts inscrits en toute fin de match par Ibrahim Sissoko (82e) et Mathieu Cafaro (86e).
Au total, l’homme en noir a dirigé 13 matchs de l’ASSE, avec un bilan plutôt favorable. Sept victoires, deux matchs nuls et quatre défaites, soit 53 % de succès pour les Stéphanois.
Toutefois, et comme l’ASSE, Florent Batta revient tout droit de Ligue 2. À la seule différence que l'arbitre de 45 ans a terminé la saison bon dernier du classement des arbitres. Et l'ASSE seulement avant-dernière…
Les arbitres de la 10e journée de Ligue 2
Rodez AF - Stade de Reims
Arbitre centre : MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN
Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO
Grenoble Foot 38 - Pau FC
Arbitre centre : BRENDAN ROFFET
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : REGIS GAILLARD
ESTAC - SC Bastia
Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS
Clermont-Foot 63 - FC Annecy
Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 : SEBASTIEN LEMAIRE
Arbitre assistant 2 : NICOLAS RODRIGUES
Boulogne Sur Mer - EA Guingamp
Arbitre centre : HAKIM BEN EL HADJ SALEM
Arbitre assistant 1 : GWENAEL PASQUALOTTI
Arbitre assistant 2 : HUSEYIN OCAK
USL Dunkerque - Montpellier HSC
Arbitre centre : KARIM ABED
Arbitre assistant 1 : YANN THENARD
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
Laval MFC - Red Star FC
Arbitre centre : MICKAEL LELEU
Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
AS Saint-Etienne - Le Mans FC
Arbitre centre : FLORENT BATTA
Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND