L'ASSE ne devra pas faire faux bond ce samedi face au Mans (J10 de Ligue 2). Car co-leaders du championnat, les Stéphanois sont dans l'obligation de glaner le maximum de points possibles pour reprendre la première place à Troyes. Et l'arbitre désigné pour la rencontre annonce la couleur.

Florent Batta a été désigné arbitre principal de la rencontre opposant l'ASSE au Mans ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h00).

Batta porte-bonheur pour l'ASSE ?

Une aubaine pour les Verts ? La seule rencontre de l’ASSE en Ligue 2 dirigée par l’arbitre marseillais remonte à octobre 2023, face à Dunkerque. Ce jour-là, les Stéphanois s’étaient imposés 2-0 grâce à deux buts inscrits en toute fin de match par Ibrahim Sissoko (82e) et Mathieu Cafaro (86e).

Au total, l’homme en noir a dirigé 13 matchs de l’ASSE, avec un bilan plutôt favorable. Sept victoires, deux matchs nuls et quatre défaites, soit 53 % de succès pour les Stéphanois.

Toutefois, et comme l’ASSE, Florent Batta revient tout droit de Ligue 2. À la seule différence que l'arbitre de 45 ans a terminé la saison bon dernier du classement des arbitres. Et l'ASSE seulement avant-dernière…

Les arbitres de la 10e journée de Ligue 2

Rodez AF - Stade de Reims

Arbitre centre : MIKAEL LESAGE

Arbitre assistant 1 : MATTHIEU BONNETIN

Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO

Grenoble Foot 38 - Pau FC

Arbitre centre : BRENDAN ROFFET

Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 : REGIS GAILLARD

ESTAC - SC Bastia

Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS

Clermont-Foot 63 - FC Annecy

Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI

Arbitre assistant 1 : SEBASTIEN LEMAIRE

Arbitre assistant 2 : NICOLAS RODRIGUES

Boulogne Sur Mer - EA Guingamp

Arbitre centre : HAKIM BEN EL HADJ SALEM

Arbitre assistant 1 : GWENAEL PASQUALOTTI

Arbitre assistant 2 : HUSEYIN OCAK

USL Dunkerque - Montpellier HSC

Arbitre centre : KARIM ABED

Arbitre assistant 1 : YANN THENARD

Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY

Laval MFC - Red Star FC

Arbitre centre : MICKAEL LELEU

Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET

Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER

AS Saint-Etienne - Le Mans FC

Arbitre centre : FLORENT BATTA

Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 : VIANNEY ROZAND