Coup dur pour Le Mans à l’approche du déplacement à Geoffroy-Guichard. Face à l'ASSE, le club sarthois devra composer sans Jean Vercruysse, blessé gravement cette semaine à l'entraînement.

Pour préparer ses joueurs à l’ambiance volcanique du Chaudron, le staff manceau n’a pas lésiné sur les moyens. Cette semaine, les séances d’entraînement ont été menées avec une sono à plein volume dselon les informations de Ouest France. L’objectif ? Habituer les joueurs à communiquer dans le vacarme.

Mais cet exercice immersif a tourné au cauchemar. C’est dans ce contexte que Jean Vercruysse, pièce maîtresse du milieu sarthois, s’est sérieusement blessé. Verdict : rupture des ligaments croisés. Résultat, une indisponibilité de plusieurs mois pour le joueur de 25 ans.

Vercruysse, le moteur du jeu manceau

Recruté cet été à Boulogne-sur-Mer, Jean Vercruysse s’est rapidement imposé comme un rouage essentiel dans l’entrejeu. Avec 8 titularisations en 9 journées, un but inscrit face à Clermont et une activité constante sur l’ensemble du terrain, il représentait un atout majeur du système du Mans.

Sa blessure vient fragiliser le collectif manceau avant d’affronter l’un des gros calibres du championnat dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bruyant.

ASSE - Le Mans : La tuile

Ce forfait de dernière minute oblige le staff manceau à revoir ses plans. Le profil de Vercruysse, box-to-box, capable d’apporter de la projection comme de la stabilité défensive, sera difficile à remplacer. Aucun joueur dans l’effectif ne présente un profil aussi complet à ce poste.

Côté stéphanois, cette absence ne doit pas faire baisser la garde. Le Mans, privé de son métronome, pourrait resserrer les rangs et adopter une posture plus solidaire, quitte à densifier son milieu.

Source : Ouest-France