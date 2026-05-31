Pas de miracle pour l'ASSE. Les Verts évolueront bien en Ligue 2 la saison prochaine. Mais cette fois dans un championnat qui s'annonce bien plus relevé. Avec les promotions de Sochaux et Dijon et les relégations de Nantes et Metz, les Stéphanois devront s’attendre à une saison loin d’être de tout repos.

L'addition est salée pour les Verts, et sera difficile à avaler. Qualifiés sur le fil aux pénaltys face à Rodez lors de la séance des tirs au but, l'ASSE retrouvait Nice avec l'espoir de décrocher une promotion en Ligue 1.

Mais les Verts n'ont jamais réussi à faire la différence dans un Geoffroy-Guichard en feu (0-0). Et s'ils ont un temps eu les cartes en main, les Stéphanois ont finalement craqué dans les derniers instants du match retour, lorsque les Aiglons ont joué leur va tout dans les 20 dernières minutes de la rencontre (4-1).

La déception est claire, mais les Stéphanois devront rapidement tourner la page. Ils retrouveront une Ligue 2 au niveau relevé le 8 août prochain.

Une Ligue 2 plus relevée que jamais

Dans un championnat où les forces en présence semblent déjà équilibrées, l’ASSE ne manquera pas d’adversaires ambitieux. Parmi eux, le FC Nantes, relégué en Ligue 2 13 ans après l'avoir quitté. Mais aussi le FC Metz, incapable de conserver sa place dans l’élite seulement un an après son retour.

Les Stéphanois croiseront également quelques gros noms du football français. Il faudra encore patienter avant de retrouver une affiche entre les Girondins de Bordeaux et l’ASSE. En revanche, les retours de Sochaux et de Dijon offrent déjà la perspective de confrontations au parfum d'une lointaine Ligue 1.

La saison prochaine, la Ligue 2 comptera six clubs ayant évolué en Ligue 1 au cours des cinq dernières années (ASSE, FC Nantes, FC Metz, Stade de Reims, Montpellier HSC, Clermont-Foot 63).

Les Verts seront attendus au tournant

Cette saison, présentée comme le "PSG de la Ligue 2", l'ASSE s'est clairement prise les pieds dans le tapis et n'a jamais réellement assumé ce statut.

Cette fois, les Stéphanois devront tirer les enseignements de leurs erreurs dans un championnat qui s'annonce encore un peu plus relevé. Et le président de l'ASSE lui-même a annoncé avoir entamé une profonde remise en question au sein du club. "Il y a beaucoup de choses que nous devons changer", soulignait-il au soir de la défaite face à Nice.

Dans une Ligue 2 densifiée par l'arrivée de Nantes et Metz et le retour de Sochaux et Dijon, l'ASSE devra prouver sur le terrain qu'elle a retenu les leçons d'une saison qui s'est mal terminée.

La composition de la Ligue 2 2026-2027 :