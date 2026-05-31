La défaite face à l’OGC Nice a définitivement acté la fin des rêves de Ligue 1 de l’effectif stéphanois. L’ASSE va vivre une quatrième saison de Ligue 2 en cinq ans. Voici les enseignements d’un derniers revers cuisant.

Après avoir entretenu l’espoir pendant une heure, l’AS Saint-Étienne a finalement vu son rêve de retour en Ligue 1 s’envoler sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Pourtant, les Verts avaient parfaitement entamé cette rencontre décisive. Dès la 9e minute, Irvin Cardona croyait ouvrir le score en reprenant avec précision un centre de Dennis Appiah. Mais après intervention de la VAR, le but était annulé pour une position de hors-jeu de Lucas Stassin dans la construction de l’action.

L’ASSE poursuivait sur sa lancée et se procurait une nouvelle opportunité quelques minutes plus tard. Lancé par un excellent Davitashvili, Cardona adressait un centre idéal à Stassin, dont la reprise passait au-dessus. Peu à peu, Nice prenait toutefois le contrôle du match. Wahi trouvait le haut du poteau, tandis que Larsonneur réalisait plusieurs interventions décisives pour maintenir les siens à flot avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois pensaient encore pouvoir faire basculer la rencontre. Mais après une nouvelle situation de Stassin, finalement signalé hors-jeu, le Gym frappait le premier grâce à Jonathan Clauss. Davitashvili relançait brièvement le suspense sur penalty à la 79e minute, mais Nice répondait immédiatement. Boudache puis Wahi, auteur d’un doublé, profitaient des largesses défensives stéphanoises pour creuser l’écart.

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Battue 4-1, l’ASSE quitte les barrages avec d’immenses regrets et voit s’éloigner l’objectif d’un retour immédiat parmi l’élite.

La sortie de Julien Le Cardinal a marqué le tournant du match

Pendant quarante-cinq minutes, l’ASSE a tenu. Mieux encore, les Verts ont rivalisé avec Nice et se sont procuré plusieurs situations intéressantes. Dans ce contexte, la sortie de Julien Le Cardinal à la pause a pesé lourd. Depuis son arrivée cet hiver, l’ancien Brestois était devenu le patron de l’arrière-garde stéphanoise.

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Sans lui, la défense a perdu ses repères, sa sérénité et sa capacité à gérer les temps faibles. Le constat est brutal : quatre buts encaissés en seconde période. Bien sûr, tout ne s’explique pas par ce changement, mais la coïncidence est frappante. Jusqu’à la pause, Nice se heurtait à un bloc solide. Ensuite, les espaces se sont multipliés et l’ASSE a fini par exploser.

Une fin de match qui résume parfaitement une saison ratée

Cette rencontre avait tout pour relancer le suspense. À la 79e minute, Davitashvili transformait son penalty et ramenait les deux équipes à égalité. Pendant quelques instants, l’espoir renaissait. Puis l’ASSE a craqué. Encore.

Comme trop souvent cette saison, les Verts ont sombré. Le but de Boudache est arrivé presque immédiatement après l’égalisation. Derrière, Wahi a profité des largesses défensives stéphanoises pour inscrire deux nouveaux buts. Trois réalisations encaissées dans le dernier quart d’heure, une défense dépassée et une équipe incapable de réagir : difficile de trouver meilleur résumé de l’exercice 2025-2026.

Quand la pression est montée, l’ASSE a cédé. Une nouvelle fois. Cette incapacité à gérer les rencontres à pression aura coûté très cher tout au long de la saison.

Une attaque qui n’a jamais su se réinventer

Au-delà du score, l’autre enseignement concerne le secteur offensif. Certes, les Verts ont trouvé le chemin des filets. Mais ce but est venu d’un penalty obtenu sur un corner dévié par le bras du défenseur adverse, sur un ballon qui n’allait pas vers le but.

Dans le jeu, l’ASSE a rarement réussi à mettre en difficulté la défense azuréenne. Cardona a vu son but refusé dès l’entame, Stassin a manqué sa grosse occasion en première période et les offensives se sont progressivement éteintes au fil du match. Depuis plusieurs semaines, l’attaque stéphanoise semblait dépendre des mêmes circuits et des mêmes individualités.

Face à une équipe de Ligue 1 bien organisée, cela n’a pas suffi. Quand les solutions habituelles ont été neutralisées, les Verts n’ont jamais trouvé d’alternative. Un constat inquiétant qui explique en partie pourquoi l’ASSE regardera encore la Ligue 1 à distance la saison prochaine.