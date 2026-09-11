La 6e journée de Ligue 2 s’étalera de vendredi à lundi avec neuf rencontres au programme. L’ASSE tentera de prolonger son sans-faute, Annecy défendra une surprenante deuxième place, Nantes cherchera à confirmer son réveil et plusieurs équipes attendent encore leur première victoire. Dans un classement étiré, ce week-end peut laisser des traces.

Après cinq journées, un premier écart s’est installé. L’ASSE compte 15 points, cinq de plus qu’Annecy et six de plus que Reims et Metz. Derrière, la situation reste beaucoup plus compacte : Montpellier et le Red Star ont huit points, Nancy et Rodez sept, alors que neuf équipes se tiennent entre trois et six unités. Une victoire peut donc encore provoquer un bond important dans le classement. La journée commencera vendredi avec cinq rencontres, se poursuivra samedi avec Guingamp-Annecy, Sochaux-Nantes puis Dunkerque-ASSE, avant un Red Star-Metz lundi soir à Bauer.

L’ASSE vise le 18 sur 18, Annecy veut rester le dauphin de la Ligue 2

C’est désormais la série que tout le championnat cherche à arrêter. L’ASSE a remporté ses cinq premiers matchs, inscrit 16 buts et n’en a encaissé que quatre. Après Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon et Montpellier, les Verts se rendent à Dunkerque samedi soir. Une sixième victoire porterait leur total à 18 points et garantirait une avance d’au moins cinq unités sur tout le championnat au terme de la journée.

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Le déplacement comporte pourtant quelques pièges. Dunkerque n’a gagné qu’une fois, lors de la première journée contre Grenoble (4-2), et reste sur quatre rencontres sans succès. L’USLD a toutefois marqué huit fois, soit davantage que douze équipes du championnat. Le problème se situe notamment dans l’autre surface : neuf buts encaissés et toujours aucun clean-sheet.

À cela s’ajoute la situation de ses gardiens : Maxence Prévot est suspendu et Moha Ramos devrait conserver sa place. Le contexte est également particulier après le départ de Thomas Robinet en fin de mercato. L’ASSE arrive donc chez un adversaire qui cherche encore son équilibre.

Avant cela, Annecy aura l’occasion d’exercer une petite pression. Deuxième avec dix points, le FCA se rend à Guingamp. Les Haut-Savoyards ont déjà gagné trois fois et viennent de s’imposer à Grenoble (2-1), après avoir tenu Metz en échec. Leur seule défaite est intervenue à Reims. Une victoire au Roudourou les porterait provisoirement à deux points de Saint-Étienne.

Guingamp présente une dynamique presque inverse. Après quatre buts inscrits sur ses trois premiers matchs, l’EAG vient d’en marquer cinq en deux rencontres, mais n’a pris que deux points : 3-3 contre Nantes puis 2-2 à Reims. Le problème breton n’est donc plus de marquer, mais de conserver un avantage et de transformer sa production offensive en victoires.

Nantes veut confirmer, Sochaux est devenu difficile à battre

Sochaux-Nantes est probablement l’une des affiches les plus alléchantes de cette J6. Les deux clubs possèdent une longue histoire dans l’élite, mais ils abordent ce rendez-vous avec des problématiques très différentes. Le FCSM n’a perdu qu’une seule fois : lors de la première journée contre l’ASSE (0-3). Depuis, les Sochaliens sont invaincus avec une victoire et trois nuls. Plus remarquable encore, ils n’ont encaissé qu’un but sur ces quatre rencontres.

Le paradoxe est offensif. Sochaux n’a marqué que deux buts depuis le début du championnat. Avec six points et seulement deux réalisations, le promu avance grâce à sa solidité.

Nantes vient au contraire de connaître un premier soulagement. Après trois défaites et un nul, les Canaris ont battu Nancy lundi (1-0). C’était à la fois leur première victoire et leur premier clean-sheet de la saison. Les Nantais avaient auparavant encaissé onze buts en quatre matchs, dont cinq contre Rodez et trois à Guingamp.

Ce déplacement à Bonal dira donc si le succès contre Nancy constitue un véritable point de départ. Nantes peut se rapprocher du milieu de tableau en cas de victoire. Une nouvelle défaite replacerait immédiatement le club dans la bataille du bas de classement.

Montpellier doit réagir avant un déplacement à Reims

Montpellier-Pau comporte lui aussi un enjeu qui dépasse la sixième journée. Le MHSC vient de subir à Geoffroy-Guichard (3-1) sa première défaite de la saison. Jusqu’ici, l’équipe de Zoumana Camara n’avait encaissé qu’un seul but en quatre rencontres. Elle en a pris trois contre l’ASSE.

Le calendrier ajoute de l’importance à la réception de Pau. Montpellier se déplacera à Reims dès la journée suivante. Deux mauvais résultats consécutifs avant ce rendez-vous pourraient rapidement éloigner le MHSC des deux premières places.

Les Béarnais ont perdu deux de leurs trois premières rencontres mais restent désormais sur deux nuls, à Rodez (2-2) puis contre Sochaux (1-1). Leur seule victoire a justement été obtenue à l’extérieur, à Dijon.

Dijon-Laval : un match qui pèse déjà en bas du classement de Ligue 2

C’est probablement la rencontre où la pression du classement sera la plus visible. Dijon est dernier avec trois points. Laval en compte quatre. Aucun autre match de cette journée ne met directement aux prises les deux dernières équipes du classement.

Le DFCO possède surtout une particularité : il n’a toujours pas gagné. Trois nuls et deux défaites. Les Bourguignons ont pourtant accroché Montpellier, Clermont et Boulogne et avaient posé de sérieux problèmes à l’ASSE avant de s’incliner 3-2 à Gaston-Gérard.

Laval arrive avec d'autres préoccupations. Après avoir battu Nantes lors de la deuxième journée et ramené un point de Metz, les Tango viennent d’enchaîner deux défaites à domicile : 0-3 contre Grenoble puis 1-2 face au Red Star. Ils ont déjà encaissé dix buts. Une troisième défaite consécutive ferait basculer leur début de saison dans un début de petite crise sportive.

Clermont-Boulogne : le royaume du match nul

Clermont et Boulogne possèdent exactement le même bilan : quatre points, aucune victoire et quatre matchs nuls en cinq journées.

Clermont a partagé les points avec Reims, Dijon, Sochaux et Dunkerque. Sa seule défaite est survenue à Saint-Étienne. Boulogne a fait match nul contre Nancy, le Red Star, Montpellier et Dijon, avec une seule défaite à Guingamp.

Le plus étonnant vient des scores. Boulogne n’a marqué que deux buts et n’en a encaissé que trois. Cinq matchs du promu ont donc accouché de seulement cinq buts. Clermont affiche trois buts marqués et cinq encaissés. Vendredi, l’un des deux peut enfin débloquer son compteur de victoires. Un nouveau partage des points prolongerait une série assez rare : cinq nuls en six journées.

Rodez-Grenoble : deux équipes difficiles à cerner dans cette Ligue 2

Rodez est huitième avec sept points, mais ses prestations assurent le spectacle en Ligue 2 : onze marqués, onze encaissés. Seuls les matchs de l’ASSE ont généré davantage de buts. Les Ruthénois ont gagné 3-1 contre Laval et surtout 5-2 à Nantes, mais ils viennent de subir un 4-1 à Metz.

Grenoble n’est pas beaucoup plus simple à lire. Battu 4-2 à Dunkerque puis 4-0 à Saint-Étienne, le GF38 est ensuite allé gagner 3-0 à Laval avant de perdre le derby alpin contre Annecy (1-2).

Rodez peut retrouver la première moitié du classement et se rapprocher des places de barrage. Grenoble, actuellement barragiste, peut au contraire sortir de la zone rouge. Entre le huitième et le seizième, il n’existe que trois points d’écart : cette rencontre illustre parfaitement l'homogénéité du classement actuel.

Nancy-Reims : deux équipes qui veulent effacer la J5

Nancy vient à peine de terminer sa cinquième journée de Ligue 2 que la sixième arrive déjà. Battus lundi à Nantes (1-0), les Lorrains n’auront que quatre jours pour préparer la réception de Reims. Avant ce revers, ils restaient sur deux victoires consécutives contre Pau et Dunkerque sans encaisser de but.

Reims est encore invaincu. Avec deux victoires et trois nuls, les Champenois occupent la troisième place. Mais leur défense a déjà encaissé sept buts, dont trois contre Dunkerque et deux face à Guingamp. Leur attaque compense avec douze réalisations.

L’enjeu est clair : une victoire rémoise placerait provisoirement le club à 12 points et maintiendrait la pression sur Annecy. Nancy peut au contraire revenir à hauteur de son adversaire avec un succès.

Red Star-Metz : la J6 se terminera avec un duel du haut

Il faudra attendre lundi soir pour connaître le classement définitif de Ligue 2. Et ce dernier match peut modifier plusieurs positions. Metz est quatrième avec neuf points et reste invaincu. Après trois nuls consécutifs, les Grenats viennent surtout de retrouver leur efficacité en battant Rodez 4-1.

Le Red Star compte seulement un point de moins. Les Audoniens ont réagi après leur lourde défaite contre Reims (1-4) en allant gagner à Laval (2-1). Une victoire contre Metz les ferait passer devant les Grenats et pourrait les installer dans le Top 5.

Une petite histoire accompagnera également cette affiche. La nouvelle Tribune Nord de Bauer ne pourra toujours pas ouvrir. Le club attend les dernières validations administratives nécessaires à son homologation. Le Red Star indique que, sous réserve des autorisations, la réception de l’ASSE le 17 octobre pourrait finalement constituer le premier match avec cette nouvelle tribune accessible.

Cette sixième journée présente ainsi plusieurs championnats dans le championnat. Saint-Étienne va chercher à prolonger son départ parfait. Annecy, Reims et Metz tentent de rester dans son sillage. Montpellier et le Red Star peuvent se replacer. Nantes veut confirmer son réveil. Plus bas, Clermont, Boulogne et Dijon attendent toujours leur première victoire. Et entre le 8e Rodez et le 18e Dijon, quatre petits points séparent onze équipes. À ce stade de la saison, personne ne peut encore parler de match décisif. Mais certaines dynamiques commencent déjà à se dessiner.