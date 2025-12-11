L’Olympique Lyonnais subit une nouvelle restriction de la DNCG suite aux décisions prises ce 11 décembre. Le club est sous surveillance alors que la saison 2025-2026 se poursuit.

La DNCG a dévoilé ses décisions après le réexamen des clubs professionnels. Si Metz, Brest, Amiens et Marseille passent sans aucune mesure, l’OL reçoit une sanction : un encadrement de la masse salariale.

Cette décision confirme les tensions autour des finances lyonnaises. Elle intervient alors que le club tentait de retrouver de la stabilité sportive et économique.

L’encadrement impose des validations obligatoires sur les contrats et les recrutements. Une contrainte qui peut influencer le mercato hivernal.

L’OL devra ajuster son budget et sécuriser des revenus avant d’envisager des renforts majeurs. C’est un coup d’arrêt au moment où la direction souhaitait accélérer la reconstruction.

De leur côté, les autres clubs concernés par le réexamen sont sortis sans contrôle supplémentaire. Une différence notable alors que la Ligue 1 se resserre.

Restriction OL : un mercato sous contrainte

L’encadrement de la masse salariale reste une mesure lourde. Chaque signature devra obtenir l’aval de la DNCG. Cela ralentit les négociations et peut refroidir certains profils ciblés.

L’OL devra probablement vendre pour se renforcer ou réduire certains contrats. Selon l'Equipe : "Auditionné ce jeudi en début d'après-midi à Paris, les dirigeants rhodaniens ont convaincu la DNCG de lever son encadrement sur le recrutement. Cela ne veut pas dire que l'OL fera des folies cet hiver, au contraire, car le cap fixé reste très strict. La masse salariale, actuellement en forte diminution, reste encadrée." Michèle Kang tente de rétablir une certaine sérénité financière mais fait face aux différentes transactions faites par le passé.

Une décision de la DNCG qui redistribue les cartes

L’ASSE observe évidemment ces évolutions. Dans un championnat où chaque détail compte, la restriction lyonnaise peut influencer la dynamique de la prochaine saison en cas de remontée en ligue 1.

L’OL restera un rival solide. Mais avec une marge de manœuvre réduite, l'avenir pourrait devenir plus compliqué et voir l'ASSE repasser devant son meilleur ennemi.