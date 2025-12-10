À l'occasion de la réception du Red Star, Bastia a pris un nouveau coup de massue. Déjà mal embarqué en championnat, le Sporting a vu la rencontre interrompue suite à un jet de fumigène d'un supporter sur Bradley Danger, défenseur francilien. Le match a été interrompu et pourrait occasionner des sanctions. Claude Ferrandi s'est exprimé sur la chaîne du SCB.

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "Je décide de m'exprimer avant la Commission de Discipline parce que ma colère est toujours forte. Ma déception, elle est tout autant.

On a quand même presque 13 000 personnes venues pour fêter cet anniversaire. Il y a de grandes choses qui avaient été prévues. En l'espace de quelques secondes, on vous anéantit tout ça."

Ferrandi trahit

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "J'ai un sentiment de trahison. [...] Le point de non-retour a été atteint. On parle de fête gâchée. Je ne vais pas dire qu'il y a eu de l'indulgence jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas eu. En revanche, on sera vraiment attentifs pour garantir que les fauteurs de trouble soient punis."

Des infrastructures inadaptées ?

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse peut-être évoluer encore l'infrastructure. On en parlera, ce sont déjà des sujets de discussion qu'on a avec la communauté d'Agglo sur ces sujets-là. [...] Il faut absolument que tout ça s'arrête. C'est indispensable pour la continuité du projet. Indispensable."

Bastia est ouvert à la discussion

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "Mon bureau a toujours été ouvert. J'ai toujours répondu à toutes les demandes pour discuter de quelconque sujet. [...] Il faut absolument qu'on discute de ce sujet ensemble pour trouver la bonne solution, pour que notre stade ne soit pas un stade aseptisé, mais que nous puissions faire vivre nos tribunes, les animer, encourager notre équipe, encourager notre club, dans un contexte qui ne dépasse pas les règles, pour éviter qu'on ait à subir des sanctions et des amendes."

700.000€ en moins dans les caisses

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "Depuis notre retour en Ligue 2, entre les amendes auxquelles on a été condamnés et le manque à gagner des huis clos, c'est environ 700 000 euros en moins. C'est absolument énorme. [...] Le club portera plainte. Parce que ça ne peut pas durer. C'est absolument intolérable."

Epuisé mais pas résigné

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "C'est très épuisant puisqu'on se bat déjà contre beaucoup de choses dans la gestion d'un club. Dans la gestion d'un club, il y a déjà beaucoup de paramètres à considérer et on n'a pas besoin de se battre entre nous. Ça vient vous rajouter des choses dont on n'a pas besoin.

Non, on n'est pas découragés. On a prouvé avec la nomination de Gilles Cioni au poste de coordinateur sportif qu'au contraire, on continue de travailler [...] On est sur le Mercato. Aujourd'hui, pour trouver les solutions pour sortir de cette situation sportive. Par contre, ça vous pousse encore plus à travailler."

Bastia appelle à l'Union Sacrée

Claude Ferrandi (président du Sporting Club de Bastia) : "Mais de grâce, entre nous, faisons en sorte de s'aider mutuellement et pas de se tirer dans les pattes, parce qu'on s'empêche d'avancer. Avec l'aide de tout le monde, Avec l'aide de nos 13 000 supporters et bien au-delà des frontières, on va réussir à faire quelque chose et le club sortira encore plus grand de cette situation."

Source : YouTube du Sporting Club de Bastia