La saison 2025-2026 de Ligue 2 vient de se terminer, et le classement final raconte déjà beaucoup. Mais lorsqu’on le compare aux budgets des clubs, une autre lecture apparaît. Entre l’ASSE, Le Mans, Rodez ou Montpellier, les écarts entre moyens financiers et résultats sportifs dessinent les véritables réussites et les grandes désillusions de cet exercice.

Avec 35 millions d’euros, l’ASSE possédait très largement le plus gros budget de Ligue 2 cette saison. Six millions de plus que Montpellier, deuxième plus grosse puissance financière du championnat. Pourtant, les Verts terminent seulement troisièmes et devront passer par les play-offs pour espérer retrouver la Ligue 1.

Ce constat devient encore plus remarquable lorsqu’on regarde le parcours du Mans FC. Avec seulement 9 millions d’euros de budget, les Manceaux ont décroché une montée directe en Ligue 1. Une performance majeure dans un championnat où les écarts économiques sont immenses. Le Mans disposait d’un budget presque quatre fois inférieur à celui de l’ASSE. Pourtant, les Sarthois ont terminé devant les Stéphanois.

Rodez et Le Mans, les modèles inattendus de Ligue 2

La plus grande surprise de la saison reste probablement Rodez. Avec seulement 7,7 millions d’euros, le club ruthénois possédait l’un des plus petits budgets du championnat. Cela n’a pourtant pas empêché le RAF de terminer cinquième et de disputer les play-offs.

Les Aveyronnais ont même terminé la saison régulière sur une série impressionnante de vingt matchs sans défaite. Une dynamique qui tranche avec les difficultés traversées par plusieurs grosses cylindrées. Le Red Star fait lui aussi partie des clubs qui ont largement dépassé les attentes. Avec un budget intermédiaire de 15 millions d’euros, le club francilien termine quatrième et disputera lui aussi les play-offs.

À l’inverse, plusieurs clubs ont complètement raté leur saison malgré des moyens très importants. Montpellier, deuxième budget du championnat avec 29 millions d’euros, finit seulement huitième. Reims, avec 20 millions d’euros, échoue hors du top 5. Mais le cas le plus spectaculaire reste Amiens : quatrième budget de Ligue 2 avec 18 millions d’euros… et relégué en Ligue 3.

L’ASSE face à ses responsabilités

Le cas stéphanois reste forcément particulier. Terminer troisième n’a rien d’un effondrement complet. Les Verts sont encore en course pour la montée et auront l’avantage de recevoir lors du Play-off 2 à Geoffroy-Guichard.

Mais le ratio entre moyens financiers et résultat final pose forcément question. Avec un tel budget, l’objectif minimum restait la montée directe. Les trois défaites consécutives pour terminer la saison régulière ont laissé des traces et empêché l’ASSE de sécuriser cette deuxième place.

Le classement pondéré entre budgets et résultats montre d’ailleurs clairement les tendances de la saison. Rodez apparaît comme le plus gros surperformeur du championnat. Le Mans suit juste derrière. À l’inverse, Amiens, Montpellier et Guingamp incarnent les grands ratés de l’exercice.

Cette saison de Ligue 2 rappelle finalement une vérité simple : le budget aide, mais il ne garantit rien. Cohérence sportive, stabilité du groupe, dynamique collective et qualité du staff restent les éléments qui font réellement basculer un championnat.

Et dans ce domaine, Le Mans et Rodez ont donné une leçon à beaucoup de clubs plus riches.