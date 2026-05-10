L'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 se disputait ce dimanche à 21h. Les enjeux sont nombreux, notamment dans la lutte pour le maintien. L'ASSE pourrait rapidement connaître son adversaire en cas de qualification pour les barrages d'accession à la Ligue 1.

Pour le moment, deux des trois équipes qui descendront de Ligue 1 à Ligue 2 sont connues : Nantes et le FC Metz. De leur côté, les Verts doivent déjà se concentrer sur la rencontre opposant le Red Star et Rodez ce mardi à 20h30. Le vainqueur de cette rencontre jouera ensuite face à l'ASSE à la même heure, ce vendredi 15 mai. Le vainqueur de ce play-off jouera ensuite soit face au Havre, Nice ou Auxerre... Les deux dernières équipes citées s'affrontaient même ! Retour sur Auxerre - Nice et Le Havre - OM qui se disputaient ce soir.

Auxerre - Nice : le choc de la soirée en Ligue 1

Très rapidement, Nice a ouvert le score. Les hommes de Claude Puel ont marqué par l'intermédiaire de Sofiane Diop (9'). Mais devant leurs supporters, les Bourguignons n'ont rien lâché. Sékou Mara a égalisé à la 27e minute. Le joueur prêté par Strasbourg a redonné confiance à son équipe qui a doublé la mise durant la seconde mi-temps. Servi par Naouirou Ahamada, Lassine Sinayoko a marqué un but important à la 70e minute de jeu. Auxerre s'impose 2-1 et passe devant Nice qui devient barragiste de Ligue 1 ! Les deux clubs comptent le même nombre de points (31). Tout se joue à la différence de buts (-12 pour Auxerre et -23 pour Nice). La dernière journée s'annonce bouillante. Nice affrontera Metz à domicile. Auxerre jouera à l'extérieur contre le LOSC.

Le Havre pas encore assuré de son maintien

L'équipe de Didier Digard affrontait une équipe de l'OM en pleine crise en Ligue 1. C'est sur un penalty que les Olympiens ont ouvert le score à la 55e minute. Mason Greenwood s'en est chargé. À la 72e minute de jeu, Le Havre avait l'occasion de répondre, mais Sofiane Boufal a frappé le poteau sur penalty également ! Score final 0-1 pour l'OM. Au classement, Le Havre reste 14e, mais compte un point d'avance sur Auxerre et Nice. Lors de l'ultime journée, Le Havre affrontera Lorient, une équipe quasiment invincible à domicile ! Rien n'est encore joué. La dernière journée de Ligue 1 s'annonce passionnante.

Le classement de la Ligue 1