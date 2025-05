Les phases régulières des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont terminés, mais les deux compétitions n'ont pas encore délivré leurs verdicts finaux puisque les barrages d'accession ne sont pas terminés. En tout cas, l'ASSE connaît déjà l'identité de 15 de ses 17 futurs adversaires. Parmi eux, 13 équipes de Ligue 2 qui se sont livrées une bataille acharnée à tous les étages.

L'heure du bilan a sonné pour les différents clubs français. Et dans l'antichambre de l'élite du football français, la Ligue 2, un championnat à plusieurs vitesses s'est joué. C'est en tout cas ce qui ressort de la vidéo bilan de Romain Molina.

Des satisfactions à tous les niveaux

Pour le journaliste d'investigation indépendant, plusieurs équipes sont catégorisables comme satisfactions et ce sans nécessairement se fier au classement final.

Dunkerque (4ème) : grande satisfaction, salué par beaucoup pour sa qualité de jeu. Un projet solide incarné par Luis Castro comme entraîneur et Demba Ba comme directeur, malgré un petit budget. La saison de Ugo Raghouber, prêté par le LOSC, est soulignée.

Annecy (6ème) : budget similaire à celui de Dunkerque. Projet clair qui repose sur une stabilité dans le club avec notamment Laurent Guyot présent depuis 2021, sans gros nom et sans gros salaires. Un club cohérent et régulier.

Laval (7ème) : mis en avant pour ses salaires "de plus en plus bas" et une idée de jeu cohérente, malgré des matchs parfois difficiles et des résultats obtenus à l'arrache. Saison plus que correcte.

Rodez (14ème) et Pau (13ème) : saison correcte au regard des budgets. Ils ont l'expérience de cette division et parviennent donc à s'en sortir avec leurs moyens. Rodez notamment a su s'adapter malgré la perte de joueurs clés et des recrutements tardifs. Timothé Ndaka, 2ème meilleur buteur de Ligue 2 ex-equo avec Krasso (17 buts).

Bastia (8ème) a bien fini la saison, regrettant presque de ne pas avoir accroché le Top 5 et les play-off grâce à une idée de jeu et une certaine qualité, notamment à domicile où il est diffcile de venir s'imposer. Le club pourrait recevoir des injonctions de capital et reussir son passage devant la DNCG.

Le manque d'ambition pénalisé

En revanche du côté des déceptions, et en dehors de Caen relégué directement et de Clermont qui dispute actuellement un barrage face à Boulogne, plusieurs équipes du ventre mou sont citées.

Amiens (11ème) est présentée comme l'une des plus grosses déceptions. Malgré des moyens (des salaires importants pour la division), le club est perçu comme "abandonné" par Romain Molina, sans direction claire, avec un directeur sportif partagé avec Bordeaux et en conflit avec le propriétaire. Le club perdrait beaucoup d'argent structurellement chaque année.

Grenoble (9ème) est décrit comme un club stable mais qui donne l'impression d'être dans le ventre mou. Le propriétaire est jugé très raisonnable financièrement mais cela crée une impression de "jamais de dépassement de fonction" puisque le club est entre la 8ème et la 12ème place chaque année. La transparence financière du club est toutefois soulignée.

Quelles perspectives ? Romain Molina : "Globalement, cette saison de Ligue 2 était vraiment à deux vitesses. On avait 3 clubs qui étaient au-dessus financièrement et on avait les autres. Certains te disent que ça n'a pas été la meilleure campagne de Ligue 2. Mais j'ai envie de dire, comparé à celle qui va arriver l'année prochaine, elle peut être justement un peu plus surprenante. Parce qu'on avait quand même pas mal de jeunes qui étaient là, qui se sont révélés, toujours des valeurs sûres du championnat. Il y a toujours quand même ce suspense absolument incroyable, pas parce que c'est d'une qualité exceptionnelle, mais parce que c'est dur la Ligue 2."