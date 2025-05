Avec l’arrivée de Sébastien Joseph sur le banc et de nombreux départs dans l’effectif, une nouvelle ère débute pour l’équipe féminine de l’AS Saint-Étienne. Un chantier de reconstruction d’ampleur attend le club. A quelques mois de la reprise du championnat, on en sait plus sur la préparation de l'ASSE

Le dernier match de la saison contre Guingamp (déjà relégué) a marqué bien plus qu’une simple fin d’exercice pour les Vertes. Maryne Gignoux, a décidé de mettre un terme à sa carrière.

À ce départ s’ajoute celui de Cindy Caputo, meilleure buteuse stéphanoise cette saison, qui va, elle aussi, quitter l’ASSE, selon les informations du Progrès. D’autres mouvements sont attendus dans les prochaines semaines. L’ossature actuelle semble vouée à être en grande partie remodelée.

Sébastien Joseph à la tête du renouveau stéphanois

Pour mener ce projet ambitieux, la direction a confié les rênes de l’équipe à Sébastien Joseph (voir son portrait ici), désormais ancien entraîneur du DFCO féminin, il est reconnu pour son exigence, sa pédagogie et son sens du collectif. Un profil parfaitement adapté à la philosophie du club. Son officialisation devrait intervenir dans les prochains jours.

Son arrivée marque la volonté de bâtir un effectif compétitif, capable de rivaliser durablement en Arkema Première Ligue. En difficulté cette saison en championnat, l'ASSE aura la saison prochaine l'ambition de "se faire moins peur".

Un stage programmé en août pour l'ASSE

Ce mercato d’été s’annonce crucial. Il ne s’agira pas seulement de compenser les départs, mais bien de construire un nouveau groupe autour d’un projet cohérent. L’ASSE souhaite renforcer son attractivité pour séduire des joueuses ambitieuses, prêtes à s’investir dans une dynamique de progression.

La préparation estivale sera donc capitale pour instaurer une nouvelle culture de travail et permettre au staff de poser les premières pierres du futur collectif. Cet été, les Vertes effectueront un stage au mois d'août. En effet, du mercredi 06 au samedi 09 août, l'ASSE féminines sera présente au Chambon-sur-Lignon.