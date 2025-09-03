Saint-Étienne a battu son propre record ce samedi. Déjà 33.000 face à Rodez, les supporters stéphanois ont encore une fois confirmé leur attachement à l'ASSE, même en Ligue 2. Face au GF38, ils étaient 35.729 spectateurs supporters.

Le Chaudron en ébullition face à Grenoble

Les hommes d’Eirik Horneland savent qu’ils pourront compter toute la saison sur la ferveur de leurs supporters. Un atout majeur dans une Ligue 2 où le moindre détail peut peser lourd.

"Un sentiment assez incroyable", confiait d’ailleurs Chico Lamba en conférence de presse avant d’affronter Grenoble. Impatient de fouler une nouvelle fois la pelouse du Chaudron, le défenseur portugais reconnaissait la pression qui accompagne le maillot stéphanois. Mais plutôt comme une force. "Jouer pour Saint-Étienne, ça implique forcément de la pression, mais c’est une pression positive. Ça pousse à se dépasser."

Car ce samedi, Geoffroy-Guichard a une nouvelle fois répondu présent. Les suppporters de l'ASSE étaient 35.729 spectateurs à garnir les tribunes, un record d’affluence pour la saison. Les Kops Nord et Sud étaient pleins à craquer, et malgré la fermeture des balcons qui limite la capacité à 37.000 places, l’ambiance était électrique.

Un nouveau record d'affluence en Ligue 2

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit de comparer. Bastia, deuxième meilleure affluence de Ligue 2, plafonne à 11.417 spectateurs en moyenne. Saint-Étienne évolue alors dans une autre dimension, largement au-dessus du lot, même dans l’antichambre.

À lui seul, le Peuple Vert assure 41% du nombre total de supporters présents durant la quatrième journée de Ligue 2 (85. 267).

Pour Eirik Horneland et ses hommes, ce soutien n’est pas qu’un décor, c’est une arme psychologique redoutable. Une énergie supplémentaire en Ligue 2, preuve du soutien sans condition du peuple stéphanois.