Alors qu l'ASSE a livré une prestation collective décevante, deux joueurs de l’ASSE se sont hissés dans l’équipe type de la 10e journée de Ligue 2 selon Sofascore. Florian Tardieu et Augustine Boakye, auteurs de performances remarquables, confirment leur montée en puissance sous le maillot vert.

Malgré la défaite méritée face au Mans, deux Verts se voient récompensés après étude de leurs statistiques personnelles.

Tardieu, le stéphanois en pleine forme

Titulaire indiscutable au cœur du jeu, Florian Tardieu a livré une masterclass face au Mans. Avec une note exceptionnelle de 9.1, le capitaine stéphanois a brillé autant par sa justesse technique que par son impact décisif.

En chiffres, Tardieu a touché 85 ballons, réussi 92 % de ses passes (78/85), dont 5 centres dont 2 réussis, et livré une partition défensive sérieuse avec 2 tacles réussis, 2 récupérations et 4 duels au sol remportés. Mais surtout, il a inscrit un doublé sur un coup-franc sublime et un penalty (28’, 80’), montrant son sang-froid dans les moments-clés.

Tardieu confirme qu’il est l’un des éléments centraux du système mis en place par Eirik Horneland. Sa régularité, sa lecture du jeu et son calme dans l’entrejeu font de lui un des meilleurs milieux du championnat.

Boakye, l’électron libre de l'ASSE

Autre Vert récompensé : Augustine Boakye, auteur d’un match intéressant dans son couloir droit. Avec une note de 8.1, l’ailier ghanéen a pu montrer ses qualités.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 6 dribbles réussis, 69 ballons touchés, 3 passes clés, 1 grosse occasion créée et 4 fautes subies. Il a également été irréprochable à la passe (36 passes réussies sur 42, soit 86 % de précision) et très propre dans ses transmissions défensives (13/13 passes réussies dans sa propre moitié).

Boakye confirme son retour en forme. Des stats qui peuvent expliquer ses titularisations régulières au détriment d'Irvin Cardona.

Ligue 2 : Le 11 de la J10

Gardien : M. Diop (gF38)

Défenseurs : M. Mion (GF38), B. Danger (Red Star), P. Lemonnier (Red Star), T. Rowe (Annecy)

Milieux : Z. Fdaouch (Nancy), O. Joly (Rodez), F. Tardieu (ASSE), N. Fatar (Boulogne)

Attaquants : D. Gueye (Le Mans), A. Boakye (ASSE)

Source : Sofascore