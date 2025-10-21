Ancien joueur formé à l’AS Saint-Étienne, Faouzi Ghoulam entame une nouvelle étape de sa carrière. L’ex-international algérien suit actuellement une formation d’excellence destinée aux anciens footballeurs souhaitant s’orienter vers les métiers de direction dans le monde du football.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Faouzi Ghoulam a connu l’ascension rêvée de tout joueur issu du centre de formation. Arrivé très jeune dans le Forez, le latéral gauche a gravi tous les échelons jusqu’à s’imposer en équipe première dès 2010. Avec les Verts, il dispute 97 rencontres et contribue au retour de l’ASSE dans le haut du tableau de Ligue 1.

En 2014, son talent séduit le SSC Naples. En Italie, Ghoulam s’impose rapidement comme une référence à son poste. Sa puissance, sa rigueur et sa qualité de centre en font un élément clé du club napolitain, avec lequel il disputera plus de 200 matchs et remportera deux Coupes d’Italie. Malgré plusieurs blessures sérieuses, il reste un cadre respecté du vestiaire et un modèle de professionnalisme.

En sélection, il honorera 37 capes avec l’équipe d’Algérie et participera à la Coupe du monde 2014 au Brésil, avant de remporter la Coupe d’Afrique des nations en 2019 (bien qu’il ne fasse pas partie du groupe final, il a activement contribué à la qualification).

Un nouveau défi : comprendre les coulisses du football

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Faouzi Ghoulam s’apprête à entamer un nouveau chapitre. L’ancien Stéphanois a intégré la promotion 2025-2027 du prestigieux programme UEFA MIP (Executive Master for International Players), une formation lancée par l’UEFA et l’Université de Limoges.

Conçu spécialement pour les anciens footballeurs professionnels, ce Master exécutif vise à préparer les ex-joueurs à occuper des postes de direction, de gestion et de gouvernance au sein des clubs, fédérations et institutions sportives.

Le cursus se compose de huit sessions d’une semaine, organisées dans plusieurs grandes villes européennes. Pour offrir une compréhension plus globale des enjeux du sport mondial, les deux dernières sessions se déroulent en dehors de l’Europe. Chaque étape du programme aborde un thème central de l’administration du football — de la stratégie au marketing, en passant par la gouvernance, la gestion des compétitions ou la responsabilité sociétale.

Pour ceux qui ne travaillent pas encore dans un club ou une fédération, un stage de trois mois est également prévu, afin d’acquérir une expérience concrète du management sportif.

Du leadership sur le terrain à la gestion des hommes

Les anciens internationaux qui intègrent ce programme, à l’image de Faouzi Ghoulam, ont en commun d’avoir déjà démontré des qualités essentielles : leadership, rigueur, engagement et esprit d’équipe. L’UEFA MIP s’appuie sur ces compétences pour les transformer en atouts managériaux.

Le principe fondateur de cette formation est simple : combler le fossé entre les compétences techniques acquises sur le terrain et les connaissances administratives nécessaires à la direction d’une organisation sportive.

Chaque session confronte les participants aux défis concrets rencontrés par les décideurs du football moderne : gouvernance, transparence, développement économique, gestion des ressources humaines, communication ou innovation. L’objectif est d’assurer une transition réussie du joueur de haut niveau vers le dirigeant accompli.

Faouzi Ghoulam, un futur dirigeant en devenir

S’il reste discret sur ses ambitions précises, tout porte à croire que Ghoulam prépare avec sérieux une reconversion à long terme. Son profil, marqué par une double culture franco-algérienne, une solide expérience du football européen et un sens aigu du professionnalisme, correspond parfaitement aux attentes des clubs modernes.

À terme, il pourrait viser un rôle de directeur sportif, conseiller technique ou dirigeant, que ce soit en France, en Italie ou dans le monde arabe, où son nom reste synonyme de réussite et d’exemplarité. Et pourquoi ne pas le revoir un jour à l'ASSE, club qu'il porte dans son coeur...?

Cette reconversion confirme une tendance forte : celle des anciens joueurs à anticiper l’après-carrière en s’outillant pour comprendre et influencer les structures du football. Et à en croire ceux qui ont déjà suivi ce cursus, de Didier Drogba à Florent Malouda, le UEFA MIP ouvre véritablement la porte à une seconde vie dans le football, tout aussi exigeante que la première.