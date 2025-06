Programmation des matchs, déplacements impossibles, passion entravée : deux députés interpellent la LFP et le gouvernement sur les conséquences d’un football déconnecté des réalités des supporters. Dans le viseur notamment, la programmation des journées de Ligue 2.

La passion n’a pas de relégation. Et surtout pas à Saint-Étienne. Lors de leur précédente descente en Ligue 2, les supporters des Verts ont continué de remplir massivement Geoffroy-Guichard et de parcourir la France pour remplir les parcages visiteurs. Mais pour combien de temps encore ? C’est la question posée par deux députés — Andrée Taurinya (LFI, Loire) et Sylvain Carrière (LFI, Hérault) — dans une lettre ouverte adressée mardi 3 juin à la ministre des Sports Marie Barsacq, au président de la LFP Vincent Labrune et à Florent Houzot, directeur des programmes de beIN Sports.

Une programmation qui exclut les fidèles

Au cœur de leur interpellation : la programmation jugée « anti-populaire » des matchs de Ligue 2. Avec des rencontres régulièrement fixées le vendredi à 20h45 ou le lundi soir, les fidèles stéphanois — comme leurs homologues montpelliérains, défendus par le député Sylvain Carrière — se trouvent dans l’impossibilité de suivre leur équipe en déplacement.

« Le lundi soir, il est presque impossible de se rendre à l’extérieur sans poser une journée de congé, payer un hébergement ou revenir en pleine nuit », dénoncent les deux parlementaires, alertés directement par de nombreux supporters dans leurs circonscriptions. À travers eux, c’est une réalité sociale que les instances semblent ignorer : celle de fans qui travaillent, qui ont des familles, et pour qui suivre leur club devient un casse-tête logistique et financier.

Le football populaire sacrifié ?

Les députés pointent également une forme de fracture entre les intérêts commerciaux des diffuseurs et la réalité du terrain. Si les droits TV assurent une part importante des revenus des clubs professionnels, ils ne doivent pas se faire au détriment de ce qui fait l’essence du football : ses supporters. « Ce sont eux qui font vivre le spectacle, qui créent l’ambiance, qui donnent une âme à chaque match », rappellent A. Taurinya et S. Carrière.

Ils appellent donc la LFP à une réforme du calendrier, avec une programmation plus équilibrée et davantage de rencontres disputées le week-end. Une mesure simple, mais qui permettrait de « renouer avec le football populaire et accessible », selon leurs mots.

À quelques jours de l’annonce officielle du calendrier de la saison 2025-2026, cette lettre n’a rien d’anodin. Elle résonne comme un appel solennel à ne pas négliger la base fidèle qui, semaine après semaine, remplit les stades, fait vivre les clubs, et perpétue une culture du football profondément ancrée dans les territoires. De là à ce que cet appel soit entendu....