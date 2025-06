Si l'ASSE souhaite se renforcer massivement avec une dizaine de recrues attendues, les Verts espèrent avancer dans le sens des départs. Comme nous vous l'évoquions avant même l'ouverture du mercato, Louis Mouton ne devrait pas poursuivre l'aventure à l'AS Saint-Etienne. Mais il ne manque pas de prétendants. Explications.

Après la relégation, ils sont nombreux à vouloir faire leurs valises. Dylan Batubinsika, Pierre Cornud, Mickaël Nadé, Benjamin Bouchouari, Zuriko Davtashvili ou encore Lucas Stassin ont des chances de déménager cet été. S'ajoute à cette longue liste, six joueurs en fin de contrat : Léo Pétrot, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon, Yunis Abdelhamid, Boubacar Fall ou encore Louis Mouton.

Un pari audacieux à l'ASSE

Nous aurions pu nous attendre à voir ce dernier prolonger avec son club formateur. De retour d'un prêt fructueux, Louis Mouton en a surpris plus d'un en venant bousculer une hiérarchie en quête de certitudes dans l'entrejeu. Courtisé l'été dernier, il avait fait le choix audacieux de vouloir rester pour s'imposer à l'ASSE. Louis Mouton aura gagné son pari en participant 24 rencontres dont 12 titularisations. Bien plus qu'on aurait pu l'imaginer en aout 2024. L'ASSE reléguée, on aurait logiquement pu penser que les dirigeants stéphanois décident de s'appuyer sur un joueur qui a fait ses preuves en Ligue 2. Ceci ne sera pas le cas. En effet, Mouton va quitter son club de toujours et rejoindre une nouvelle écurie lors de ce mercato.

Mercato : Plusieurs clubs de Ligue 1 sur Mouton

Dans un contexte économique plus fragile que jamais, les joueurs libres de tout contrat sont scrutés de près par les clubs à la recherche d'opportunité. Ces derniers jours, Ouest-France nous apprenait l'intérêt du FC Nantes. Dans la foulée, le compte X Transfert Radar complétait en évoquant que le SCO d'Angers surveillait également Louis Mouton.

Selon nos informations, le SCO d'Angers est bel et bien intéressé. Il serait même en haut de la pile des dirigeants angevins. Rien ne devrait être acté dans l'immédiat puisque Angers doit attendre de voir son budget validé par la redoutée DNCG.

Nantes a bien pris des renseignements concernant le milieu des Verts, mais peu probable qu'une proposition arrive sur la table des agents du joueur. Luis Castro, nouvel entraîneur, souhaite d'autres profils.

Metz surveillerait également la situation selon le média lorrain Socios-metz.