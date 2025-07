Changement de cap pour les supporters de l'ASSE : le match initialement prévu à Ajaccio lors de la 3e journée de championnat ne se jouera finalement pas en Corse, après la relégation confirmée du club corse en National par la DNCG.

La nouvelle est tombée ce mardi : la DNCG a confirmé en appel la relégation administrative de l’AC Ajaccio en National. Malgré les tentatives du club corse pour se maintenir en Ligue 2, les instances financières du football français n’ont pas été convaincues par le dossier présenté. Un coup dur pour les Ajacciens, mais une conséquence immédiate pour le calendrier du championnat : Boulogne prend la place vacante.

Le club nordiste, battu lors des barrages d’accession par Clermont, est donc repêché in extremis. Une situation qui modifie les plans de nombreux supporters stéphanois, déjà nombreux à avoir prévu leurs vacances d’été autour d’un déplacement à Ajaccio, sur l’île de Beauté.

Boulogne – ASSE, un souvenir vieux de dix ans

Les Verts n’ont plus foulé la pelouse de Boulogne depuis janvier 2015, lors d’un 8e de finale de Coupe de France remporté difficilement. Ce soir-là, Sainté avait dû s’en remettre aux tirs au but après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire, avec un but signé Benjamin Corgnet de la tête.

Le contexte sera tout autre cette fois, mais une chose est sûre : le public stéphanois sera bien présent. Ce déplacement dans le Nord, plus accessible que la Corse, devrait même mobiliser davantage de fans. Une occasion idéale pour renforcer les liens entre l’équipe et ses fidèles avant un mois d’août chargé.

Un calendrier chamboulé, mais une opportunité à saisir

D’un point de vue sportif, le changement d’adversaire pourrait ne pas être anodin. Si Ajaccio restait un rival expérimenté de Ligue 2, Boulogne débarque sans réelle préparation à ce niveau, ce qui pourrait profiter à l’ASSE, toujours en quête d’un départ solide dans sa saison. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de l’excès de confiance : ce genre de rencontre est typique des matchs pièges où tout peut arriver.

Reste à voir si les Verts sauront capitaliser sur cette modification de calendrier pour s’offrir un nouveau succès à l’extérieur, dans un stade où l’histoire leur a déjà souri… dans la douleur.