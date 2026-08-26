Après une prestation aboutie sur la pelouse du Stade Geoffroy Guichard face à Grenoble, la Ligue 2 a dévoilé le onze type de la 3ᵉ journée. Sans surprise, le succès maîtrisé de l'ASSE se reflète directement dans la composition de cette équipe idéale, largement plébiscitée par les votes des supporters. Ce sont ainsi quatre joueurs du Forez qui s'imposent fièrement au milieu des meilleurs éléments de la division cette semaine.

En attaque, Irvin Cardona a éclaboussé la rencontre de toute sa classe. Auteur d'un but plein de sang-froid et d'une passe décisive bien ajustée pour Thierno Ballo, l'attaquant de l'ASSE confirme son bon début de saison et s'impose déjà comme le facteur X du secteur offensif.

Les recrues de l'ASSE à l'honneur

Au milieu de terrain, la satisfaction vient du travail de l'ombre d'Aron Csongvai. Le Hongrois a débloqué la situation en inscrivant le tout premier but de la partie, signant au passage sa première réalisation sous la tunique verte. Une prestation référence qui vient récompenser son activité incessante dans l'entrejeu. Après son but sur corner, l'ancien de l'AIK a frappé le coup franc du 3-0. Si Olliero a repoussé la tentative du milieu, Irvin Cardona avait parfaitement suivi.

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Aux côtés du Hongrois, Tamar Svetlin a fêté sa toute première titularisation avec l'ASSE de la plus belle des manières. Très propre techniquement et précieux dans les transitions, le jeune milieu a montré une maturité impressionnante pour ses débuts dans le onze de départ.

Sur le plan défensif, la satisfaction se nomme Sohaib Nair. Aligné dans l'axe de la défense, le défenseur venu de Guingamp a livré une copie pleine d'assurance. Impérial dans le domaine aérien et incisif dans ses interventions au sol, il a totalement étouffé les offensifs grenoblois, permettant au bloc stéphanois de conserver sa sérénité jusqu'au coup de sifflet final.

Cette forte représentation dans le onze type témoigne de la dynamique positive qui s'installe. L'ASSE envoie un signal fort à la concurrence : la machine est lancée, et le peuple vert peut aborder la suite de la saison avec beaucoup d'ambition.