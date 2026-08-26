À peine entrée dans sa deuxième saison, Ligue 1+ se retrouve déjà au centre d'une réflexion majeure sur l'avenir des droits TV du football français. LFP Media prépare la suite et un appel d'offres pourrait intervenir beaucoup plus rapidement qu'attendu. Un dossier qui concerne directement l'ASSE et l'ensemble des clubs professionnels.

Le lancement de Ligue 1+ devait permettre au football français de reprendre la main sur la diffusion de son championnat. Après une première saison à 1,1 million d'abonnés en moyenne selon RMC Sport, la chaîne de la Ligue reste pourtant loin d'avoir réglé la question économique. Les revenus distribués aux clubs demeurent faibles et les projections initiales concernant la progression du nombre d'abonnés apparaissent désormais difficiles à atteindre dans les délais prévus. Une situation qui pèse sur les budgets de Ligue 1, mais dont les conséquences dépassent l'élite. Pour l'ASSE, qui vise un retour rapide au premier échelon, le futur modèle audiovisuel conditionnera aussi une partie des ressources disponibles en cas de montée, et ce même si le club stéphanois peut compter sur un Larry Tanenbaum aux moyens colossaux. Le dossier des droits TV redevient donc central quelques semaines seulement après le début de la saison.

Ligue 1+ déjà menacée par un nouvel appel d'offres ?

Selon les informations de RMC Sport, LFP Media souhaite avancer rapidement. Nicolas de Tavernost avait proposé aux présidents de Ligue 1 un nouvel appel d'offres avant la fin de l'année 2026. Son successeur, Olivier Bramly, travaillerait dans la même direction, avec la possibilité d'une consultation dès octobre.

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Cette perspective provoque déjà des réactions sur le marché. Un responsable d'une chaîne sportive française interrogé par RMC estime : "Avec cette envie qu'il affiche auprès des acteurs du marché, on signe déjà la fin de Ligue 1+ dès le début de sa deuxième saison."

L'hypothèse mérite toutefois d'être nuancée. Ligue 1+ possède désormais un élément dont la LFP ne disposait pas lors des précédents appels d'offres : une chaîne opérationnelle et un parc d'abonnés. Ceux-ci pourraient eux-mêmes entrer dans les négociations. Un acteur du secteur avance ainsi une autre possibilité : "La LFP pourrait aussi fournir clé en main sa chaîne, avec son parc d'abonnés, ça vaut très cher sur le marché." Ligue 1+ pourrait donc disparaître sous sa forme actuelle sans que tout le travail réalisé depuis son lancement soit perdu.

Droits TV : le scénario qui peut changer la donne pour l'ASSE

L'objectif de LFP Media serait surtout de retrouver un diffuseur capable d'apporter davantage de visibilité financière aux clubs. La Ligue espère notamment intéresser de grands groupes numériques. Disney+ et Paramount font partie des acteurs potentiellement concernés selon RMC Sport. La position de Canal+ sera également particulièrement observée si l'appel d'offres se confirme.

Le scénario d'une consultation infructueuse existe aussi. Dans ce cas, LFP Media pourrait ouvrir des discussions de gré à gré et rechercher un partenaire susceptible d'assurer un minimum garanti aux 18 clubs de Ligue 1. La réforme annoncée de la gouvernance du football professionnel français ajoute cependant une inconnue au calendrier.

Pour l'ASSE, l'enjeu reste réel. Les Verts construisent actuellement leur projet avec l'objectif de retrouver la Ligue 1. Une accession replacerait Saint-Étienne au coeur d'un championnat dont le modèle économique pourrait être profondément différent dès la saison suivante. Derrière la question de l'avenir de Ligue 1+, c'est donc aussi le montant des futures recettes audiovisuelles de l'ASSE qui se joue. KSV et Larry Tanenbaum ne seront pas éternels, et il serait irresponsable de penser que les questions liées aux revenus des retransmissions télé sont pour les autres...